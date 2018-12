El dermatólogo de Kim Kardashian te dice cómo dormir para evitar las ojeras

Si hay algo que caracteriza a Kim Kardashian (además de sus pronunciadas curvas) es su impecable estilo y aspecto, que consigue gracias a la ayuda de personas como su maquillador Mario Dedivanovik, pero también de sus doctores, como el dermatólogo Dr. Harold Lancer.

Por eso, cuando la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ no está ocupada cuidando a sus hijos, manejando sus numerosas empresas o asistiendo a eventos con su esposo y familia, se dedica a cuidar de su salud, proceso que incluye seguir al pie de la letra las recomendaciones del doctor Lancer, quien ha revelado la manera en la que debemos dormir para evitar tener bolsas bajo los ojos u ojeras.

“¿Tiendes a dormir de lado o sobre tu estómago? Cualquiera de estas posiciones puede provocar que tu cara se pliegue sobre la almohada, causando presión en la piel que rodea los ojos”, reveló el experto.

En su lugar, el doctor Lancer recomienda dormir con el rostro y el pecho ligeramente elevados de la superficie de la cama con la ayuda de almohadas. De esta manera, se logra drenar los fluidos del rostro y te levantarás sin rastros de hinchazón. Por si fuera poco, dormir boca arriba también ayuda a evitar las arrugas en el rostro y en el escote, que precisamente es una de las zonas del cuerpo con la piel más fina delicada y, por lo tanto, más propensa a la aparición de estos pliegues.

Entre otras recomendaciones del dermatólogo de Kim Kardashian, se encuentran tener una dieta balanceada y usar lentes de sol incluso si el brillo no es tan fuerte. Así también evitarás las ‘patas de gallo’ ya que este accesorio previene la típica expresión que las genera. ¡No dejes de probarlos!