Estos son los accesorios para el cabello que dominarán el 2019

Estamos menos de un mes de despedirnos del 2018, y con este, también de las tendencias y novedades que vimos en el mundo de la moda. A pesar que el próximo año aún no llega, eso no significa que no sepamos algunas de las tendencias que reinarán en el 2019. Por eso, te presentamos 6 accesorios para el cabello que se impondrán en ese tiempo.

Bandas deportivas: para algunos, son un elemento esencial al momento de ejercitarse, pero te contamos que ahora serán parte de los accesorios más de moda para el 2019, ¡especialmente si el estilo deportivo es lo tuyo!

Mascadas: son una de esos accesorios atemporales, capaces de darle un ‘look’ más sofisticado y chic a tu atuendo sin mucho esfuerzo. La mejor parte es que puedes usarlas de la manera que más te guste.





Sombreros: no hay estilo específico, solo sabemos que los sombreros serán uno de los accesorios más en tendencia para el próximo año. Puedes combinarlos con un saco, blazer, o usar unos con materiales más frescos para los meses de calor.

Diademas: ya sean gruesas, delgadas, con moños o incrustaciones de pedrería, ¡todas las diademas que te puedas imaginar ¡están y estarán en tendencia en el 2019! Es momento de experimentar y usar la que siempre quisiste.

Tocados: si pensabas que los tocados solo se mantendrían como un accesorio reservados para los amantes del estilo vintage o las más atrevidas, te contamos que estos se volverán en una tendencia mundial para el 2019. Puedes combinarlos con un vestido, joyería o un labial rojo. La clave para elegir el tocado adecuado está en crear una combinación perfecta con los colores y texturas que posee tu ‘outfit’.

Cintas elásticas: las vimos en el desfile de Saint Laurent y se impondrán con fuerza en el 2019. Para lucir tus bandas a la perfección, asegúrate de haber peinado tu cabello antes para que el frizz y los nudos no le roben el protagonismo al accesorio.

Ya lo sabes, estas son las tendencias en cabello que serán de lo más populares en el 2019. No dudes en escoger la que más te gusta e incorporarla como parte de tu estilo. ¡Anímate a probarlas!