Dobla tus jeans con estilo: aprende cuándo y cómo hacerlo

¿Te ha pasado que has visto chicas por la calle luciendo sus jeans doblados y cuando has querido replicarlo no te ha dado el mismo resultado? Pues ahora te revelamos algunos consejos que te ayudarán a saber cuándo sí, cuando no y de qué manera doblarlos según la prenda que elijas y el outfit.

Toma nota de los consejos de los expertos en moda para verte como toda una influencer.

Primero debes conocer los tipos de doblez:

Simple

Solo doblas una vez, puedes tener diferentes anchos y esto dependerá de lo apretado que sea el jean en la zona de la pierna. Este se ve increíble con pantalones rectos o skinny jeans.

Doble

Al realizar dos dobleces en cada pierna, siempre busca que queden simétricos para que no se vea uno más arriba que el otro. Normalmente, se usa en pantalones rectos y con botines o zapatos que cubran el tobillo.

Grueso

Un doblez grueso va perfecto con pantalones más anchos y sueltos. Puedes doblarlos hasta tres veces, esto dependerá de qué tan ancho sea el pantalón y a qué altura deseas tenerlo.

Cuando no y sí doblarlos

Botines

Si usas botines por nada del mundo los coloques dentro de tus pantalones, obligatoriamente debes doblarlos para que quede un espacio del piel entre el zapato y el pantalón.

Boyfriend

Si vas a ponerte un boyfriend jeans con zapatos altos o chatos, es recomendable que le des unos cuantos dobleces.

Tacones

La ventaja de calzar tacones es que siempre te permitirán cualquier tipo de doblez en tus pantalones.

Skinny jeans

Basta con un doblez simple y angosto para darle un aire trendy a tu outfit.

Ya sabes cómo y cuándo realizar estos dobladillos en tus pantalones para estilizar tus piernas y verte como toda una experta en moda.