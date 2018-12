Consejos para cuidar la apariencia de tus uñas en pocos minutos

Aunque no lo creamos, nuestras uñas dicen mucho de nuestra personalidad y estilo de vida. Pero, muchas veces las dejamos descuidadas ya que pensamos que solo un experto puede mejorar su apariencia. Si bien ellos son especialistas en esta materia, existen unos consejos que puedes seguir y aplicar en la comodidad de tu casa para mantenerlas bellas de manera fácil y rápida. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te lo decimos.

Exfolia y humecta: no hay nada que complemente unas uñas hermosas que unas manos suaves y tersas. Por esta razón, no olvides que las manos, así como el resto de tu cuerpo, necesitan exfoliarse dos veces cada 15 días. No olvides humectarlas con cremas para alcanzar la máxima suavidad. ¿No tienes productos para estas partes del cuerpo? No te preocupes, puedes usar exfoliantes naturales a base de azúcar y limón y aceite de coco como hidratante.

Despídete de las cutículas: este paso es crucial para conseguir uñas de ensueño. Algunos sets de manicura contienen herramientas para deshacernos de las cutículas. Para hacer más fácil este proceso, puedes humedecer tus cutículas antes de usar las herramientas y usar un bálsamo nutritivo cuando hayas terminado.

Recorta y límalas: esto dependerá del largo que las quieras, pero nunca está de más corta tus uñas unos centímetros para que crezcan firmes y fuertes. Luego, límalas dándoles la forma que más te guste. Si no usaras esmalte, puedes terminar el ‘look’ aplicando una capa de brillo transparente y unas gotitas para nutrir tus uñas.

Esmalte o stickers: el paso final es aplicar el color que más te guste de esmalte o la calcomanía que más te llame la atención. Estos stickers son el nuevo ‘hack’ en cuanto a uñas ya que son fáciles de colocar y tienen los diseños más creativos disponibles.

Ya lo sabes, siguiendo estos sencillos pasos, cuidar de tus uñas ya no será una tarea complicada que mantendrás posponiendo. Recuerda que, la alimentación y vitaminas adicionales que incorporemos en nuestras rutinas de belleza también juegan un papel importante el en crecimiento, salud y apariencia de nuestras uñas y el organismo en general.