Arma diferentes looks con una falda jean ¡Te verás fabulosa!

Entre las prendas que no pueden faltar en nuestro guardarropa, sea la estación que sea, está la falda jean. ¿Qué? ¿solo te pones falda jean en verano? Pues, has estado desperdiciándola por mucho tiempo y perdiendo fabulosos looks que has podido lucir.

Así que te compartimos algunos consejos de los expertos en moda para combinar bien tus faldas jeans y tener look increíbles.

Falda jean para días fríos

Ya ha quedado más que claro que los vestidos de flores, ya no son solo para primavera y que los de brillo no son solo para noches de fiesta. Entonces, la falda jean, es otra prenda que puedes vestir en otoño y en invierno. Saca de tu cabeza la idea de que la moda es estacional, solo es cuestión que sepas combinar con estilo las piezas que tienes en tu clóset.

Falda jean y el color negro ¡Combo perfecto!

Una decisión correcta es el combinar una falda jean con alguna prenda negra. Es más, puedes probar con un total all black. Usar un jersey de cuello cerrado y manga larga, pantimedias, botines de tacón o chatos. Si deseas probar un look para el trabajo, los expertos te recomiendan que te pongas una falda midi. Estarás más cómoda y elegante.

Falda jean midi para combinar con TODO

Se dice que el jean queda a la perfección con cualquier cosa que desees ponerte, sobre todo si lo combinas con su color tradicional. Por eso, cuando buscar un look que rompa con lo clásico, siempre puedes apostar por una falda estilo midi y un jersey de un tono diferente. Puedes usar gafas de sol, que vayan acorde a la forma de tu rostro. Si quieres arriesgaste, puedes calzar zapatos de tacón alto y una camisa maxi para darle otro contraste a tu falda ajustada.

Mini falda jean y bufanda maxi

Para épocas de frío, puedes rescatar del armario bufandas, jerséis de cuello y otras tantas más prendas invernales. Pero tranquila, si te gusta tanto la mini falda jean como a nosotras, la podrás seguir luciendo con todas estas prendas. Tan solo asegúrate de llevar pantimedias y botas midi o altas para protegerte del mal tiempo.

Falda jean en color negro, para marcar la diferencia

Puedes elegir entre la falda jean tradicional, la mini, la que tiene bajo deshilachado, la que tienes aplicaciones de perlas o metálicas o la que viene en color negro con una abertura en el centro. Esta última es ideal para combinarla con una prenda blanca y lucirte un viernes en la oficina. Puedes agregarle a tu outfit unos botines, bolso de mano o shooper, de acuerdo a las cosas que necesites cargar, y prueba agregar un accesorio de otro tono, como un pañuelo en la cintura o en el cuello.

Look urbano con falda jean

Esta prenda es muy versátil al momento de combinarla. Puedes mezclarla con un polo de mangas urbanas o para este verano que se acerca puedes ponerte blusas manga cero, polo a tiras.

Ya sabes wapa, la idea es que te sientas súper cómoda con lo que tengas, así que, muchos consejos te podemos dar, pero al final eres tú quien decide qué ponerse.