¿Qué pasa con César Millán? El 'encantador de perros' es tendencia en EEUU tras rumores de un supuesto arresto

César Millán, conocido mundialmente como el Encantador de Perros, es una de las figuras más reconocidas en el mundo del adiestramiento canino. A lo largo de su carrera, ha captado la atención tanto de fanáticos como de críticos debido a sus métodos únicos para corregir el comportamiento de los perros en su programa en Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas semanas, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por rumores que aseguran que ha sido arrestado y encarcelado. Estos rumores han desatado una ola de especulaciones y desinformación en las redes sociales, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

VIDEO MÁS VISTO Inician Labores de Rescate Tras Derrumbe de Edificio en Bangkok Durante Terremoto Créditos: Policía Real Tailandesa vía Storyful.

¿César Millán fue arrestado y encarcelado en 2025?

La respuesta es no. A pesar de la desinformación, no hay pruebas ni registros oficiales que confirmen que César Millán haya sido detenida o encarcelada recientemente, según US Prision Guide. Por esta situación, el Encantador de Perros fue centro de controversias en los días recientes debido a un supuesto arresto e incluso a una "cadena perpetua".

El origen de estos rumores podría estar vinculado a eventos pasados en los que César Millán estuvo involucrado en situaciones legales complicadas, lo que ha alimentado la especulación pública. Además, el hecho de que su figura sea tan conocida y controversial, hace que cualquier noticia, por mínima que sea, sea susceptible de ser amplificada de manera viral.

César Millán ha sido tendencia por vinculaciones a un posible encarcelamiento. Foto: Google Trends.

¿Qué acusaciones polémicas tuvo César Millán en su carrera?

El primer episodio importante que lo colocó en el centro de la polémica ocurrió en 2016, cuando su perro Junior supuestamente mordió a la gimnasta Lidia Nicolis en una filmación de Cesar 911, por lo que realizó una demanda en su contra en 2017. Millán fue acusado de negligencia por tener a su perro pitbull sin correa puesta. Este incidente dio paso a una investigación de las autoridades de Los Ángeles sobre un ataque de Junior a un cerdo, quien estaba preparado para el entrenamiento.

Al final, no se realizaron cargos y fue considerado algo irrelevante por aquellas autoridades, indicó Variety en marzo de 2016. Otra polémica se armó gracias a sus métodos de entrenamiento. Una organización llamada PETA criticó esta forma de adiestrar perros por ser "abusivas" y "anticuadas". Otro incidente señalado serían el enfrentamiento financiero que tuvo durante su divorcio en 2010 con un acuerdo de US$400.000 y una pensión alimenticia mensual de US$23.000, acorde a TMZ en agosto de 2010

¿Qué ha sido lo último de César Millán?

En 2025, ha lanzado nuevas iniciativas, incluyendo programas de formación para dueños de mascotas, que buscan enseñar un enfoque más positivo y efectivo para el entrenamiento de perros. La nueva marca relacionada con estas iniciativas se llama "Trust-Respect-Love by Cesar Millan", señaló GlobeNewswire.

Por otro lado, Xcel decidió presentar esta nueva merca en la Global Pet Expo, considerado un evento de suma importancia, para las fechas del 26 al 28 de marzo de 2025. Asimismo, GlobeNewsWire indicó que el lanzamiento está previsto para la primavera de 2026.