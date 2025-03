Pánico en el aeropuerto Logan de Boston: mujer es picada por un escorpión y transportada a hospital en ambulancia

El último domingo por la noche, una mujer fue llevada de urgencia al hospital tras ser picada por un escorpión mientras recogía su equipaje en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Los Servicios Médicos de Emergencia de Boston respondieron rápidamente al incidente y trasladaron a la víctima a un hospital de la zona poco antes de las 7 p.m., según informaron fuentes oficiales a NBC News.

La mujer, de 40 años, no ha sido identificada públicamente, y se desconoce la especie exacta del escorpión que causó la picadura. No obstante, las autoridades señalaron que la mayoría de las picaduras de escorpión no suelen tener consecuencias graves, aunque el dolor y la inflamación en la zona afectada son comunes. Las picaduras de algunas especies de escorpiones, sin embargo, pueden provocar complicaciones serias, afectando el sistema nervioso, el corazón y otros órganos.

¿Cómo afectan las picaduras de escorpión a la salud?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las picaduras de escorpión son leves, causando dolor intenso y enrojecimiento, pero sin mayores complicaciones. Sin embargo, las picaduras de ciertas especies de escorpiones pueden resultar en afecciones mucho más graves. Los síntomas graves pueden incluir dificultades respiratorias, alteraciones en el ritmo cardíaco y daños en el sistema nervioso.

Los escorpiones habitan principalmente en áreas tropicales y subtropicales, y se distribuyen por todos los continentes, excepto la Antártida. Aunque son más comunes en regiones cálidas, se pueden encontrar en muchos lugares del mundo. Para prevenir picaduras, es importante mantener la vigilancia en lugares como aeropuertos, donde los viajeros pueden llevar sin querer insectos en su equipaje. Los expertos recomiendan que los pasajeros revisen cuidadosamente sus pertenencias al llegar a destinos con climas más cálidos.

¿Qué medidas tomar tras una picadura de escorpión?

En el caso de ser picado por un escorpión, lo más importante es buscar atención médica inmediata, especialmente si se presentan síntomas graves. El tratamiento adecuado puede aliviar el dolor y prevenir complicaciones mayores. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que, aunque la mayoría de los casos no son graves, es crucial que las personas no subestimen las picaduras de escorpiones y busquen ayuda profesional.