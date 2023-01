Luis Manuel del Grupo 5 y su meta en “La voz”: “Quiero que la gente me reconozca por mi nombre”

Desde hace 8 años, Luis Manuel cumplió uno de sus sueños al tener la oportunidad de integrar una de las orquestas más importantes del país: Grupo 5. Sin embargo, otro de sus mayores anhelos es convertirse en un gran artista reconocido y hacerse de un nombre en la escena musical, por ello, lo vemos ahora en “La voz Perú”.

El cantante participó, hace 10 años, en este reality de Latina, en el que formó parte del equipo de Jerry Rivera. Esta vez, y con más experiencia de por medio, regresó al programa para trabajar de la mano de Mauricio Mesones. En una entrevista con La República, el cumbiambero explicó por qué decidió presentarse en un reality de canto y aclaró sobre su permanencia en la orquesta si gana o no la competencia.

—Regresas a “La voz” después de 10 años, ¿cómo te animaste?

—Unos amigos me contaron que estaban haciendo un casting para una edición especial de “La voz Perú” que iba a ser tropical. Comencé a averiguar, me comuniqué con la producción y realicé mi casting, al igual que todos. Mandé un video para pasar todos los filtros. Me animó mi familia, mi esposa me dijo que vuelva a intentar.

El temor estaba ahí porque como estoy en una orquesta muy reconocida hay gente que critica.

—¿Cuándo llegaste a la audición ya habías pensado en algún entrenador?

—Desde hace nueve años, siempre tenía en mente a la maestra Eva Ayllón por su carrera, su música; pero el día del ensayo llegué y vi que estaban Mauricio Mesones, Eva Ayllón, Raúl Romero y Maricarmen.

Todos me parecen buenos entrenadores, pero Mauricio va más por la onda que hago yo, que es cumbia, al igual que Maricarmen, por eso estaba pensando entre ellos dos. Entonces decidí por Mauricio porque él ha sido profesor de música, y a diferencia de mi primera vez en el concurso, ahora, cuando me ha tocado ensayar, Mauricio te escribe, nos incentiva, nos da tips. Me parece que es la mejor decisión que tomé al escogerlo como mi entrenador.

―Mencionaste que te critican por presentarte en un concurso de canto, cuando ya eres parte de una exitosa agrupación como el Grupo 5, ¿qué dirías?

—La gente piensa que porque estoy en una orquesta reconocida, tengo vara; y en realidad no saben todos los sacrificios que uno hace para llegar a donde está. Entrar al Grupo 5 no fue fácil para mí y detrás hay mucha gente con talento que está esperando una oportunidad de formar parte de una orquesta consagrada.

Yo formo parte del Grupo 5, pero tengo sueños y metas que cumplir como Luis Manuel, como artista. Quiero ser un referente así como Christian Yaipen, kike Farro, Lucho Paz, Marco Antonio. Que la gente me reconozca, grabar, tener un éxito. Esos son mis sueños y los voy a lograr. Si no me ven en televisión o me escuchan en radio, la gente no me va a conocer. Siempre confunden mi nombre, me dicen Luis Miguel, Juan Manuel, todo menos Luis Manuel.

―¿Sientes que tienes ventaja en la competencia al tener más experiencia en el escenario y al pertenecer a una importante orquesta?

—Para mí es más fácil estar en un escenario ante cuarenta mil personas, cantando, bailando, que en un set de TV. Las cámaras apuntándome, poco público y 30 o 40 personas mirándome en ese momento. No creo que exista algo de ventaja, soy un cantante empírico, nunca estudié música. He llevado algunos cursos de canto, cortos; pero las técnicas que uso lo aprendí solo, con compañeros que tuve y que tenían experiencia cantando y aprendí cosas de ellos.

Yo no creo que tenga ventaja sobre los participantes, es más, ahora viene la etapa de las batallas y no sé qué ritmo me va a tocar. Puede que me toque salsa o merengue, algo diferente a la cumbia que me saque de mi zona de confort.

Luis Manuel forma parte del Grupo 5. Foto: Instagram

―¿Cómo te has sentido esta vez en el escenario de “La voz” a diferencia de la primera vez que audicionaste?

—Es la otra cara de la moneda. Hace diez años tenía 21 años, no tenía experiencia en concursos, era mi primer concurso. Todo lo que aprendí en esa época me sirvió de experiencia para ir más seguro con lo que quiero hacer. Tenía que audicionar con la mejor carta de mi baraja, tenía que ser una canción de cumbia, porque es en lo que trabajo.

―¿Qué es lo que esperas de “La voz Perú”?

—Yo me siento un ganador desde ya, porque hacer un casting no es fácil. Voy a entregar todo lo que he aprendido en estos años, al final el ganador es el público porque son los que disfrutan de los conciertos en vivo. Lo que quiero es que la gente me conozca más como Luis Manuel.

No me voy a ir del Grupo 5, desde muy pequeño soñaba con estar ahí y lo logré, y sé que puedo lograr muchas cosas junto a ellos.

―¿De ganar la competencia, no te abrirías como solista?

—No lo haría todavía. Quiero lograr muchas cosas con ellos, quiero que la gente reconozca mi voz. Puedo tener éxito con ellos; no me siento preparado para tener una orquesta y afrontar eso. Muchos artistas consagrados lo han intentado y han fracasado. Yo quiero ser un artista reconocido y sé que con el Grupo 5 lo puedo lograr.

Luis Manuel no dejará el Grupo 5. Foto: Instagram

―Mucha gente criticó los precios para ver al Grupo 5 en el estadio San Marcos.

—La otra vez vi que Andrea San Martín dijo que 300 soles era muy caro para una entrada del concierto del Grupo 5, que antes constaba 30 soles; y no sabe todo el equipo de trabajo que somos (ingenieros de sonido, luces, estructuras, etc.). Es todo un espectáculo, como si estuviera tocando Marc Anthony.

En realidad, vale la pena el pago para el concierto del Grupo 5, la entrada no está muy cara. Viene otro artista y la gente paga hasta 1.000 soles, nosotros tenemos lo mismo y somos un producto nacional.

―¿Imaginaste que lograrían el sold out en las tres presentaciones que realizarán?

—Nos hubiera encantado que sea en el Estadio Nacional, pero no se pudo y será en el estadio de San Marcos, que también es grande, y lograr un sold out los tres días es espectacular.

Todo el Perú consume cumbia, y no solo el Perú. Nosotros viajamos a Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y la gente nos adora.

―¿Cuáles son tus metas con el Grupo 5?