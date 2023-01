“Esto es guerra”: ¿quiénes conforman la delegación de Tarapoto que buscan ganarse un lugar en la TV?

¿Tendrán nuevos concursantes? El reality más querido de la televisión peruana regresó a la televisión con fuerza y muchos cambios esperados desde hace mucho tiempo. La temporada de verano se llama “Esto es guerra: los elegidos” por las sorpresas que vendrán en los siguientes episodios de la competencia de destreza física y mental. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de varios modelos icónicos del espacio de TV.

No obstante, este no fue la única renovación que presentaron los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller, quienes también fueron expuestos como los encargados de esta versión del espacio de América Televisión con más de 10 años al aire. Aún no se han mostrado todos los chicos reality con trayectoria, sino que en la siguiente emisión se expondrá a los ‘jales’ que quedan en suspenso. Sin embargo, también llegaron jóvenes al interior del país para que tengan oportunidad de popularizarse y ganarse su pase a la final de esta era. ¿Quieres saber quiénes son? Te daremos todos los detalles a continuación.

¿Qué sorpresas trajo el regreso de “Esto es guerra”?

A pesar de que todavía no se han acabado de revelar todas las sorpresas que traerá consigo la nueva temporada de “Esto es guerra: los elegidos”, la primera noticia de la cual se enteraron los participantes era que ya no existirán más los equipo de los guerreros y combatientes porque transformarán todo. Después se encargaron de mostrar a los grupos que han llegado del interior del país y hasta del extranjero.

Hasta el momento, los presentadores de América Televisión revelaron que, de los concursantes más reconocidos, están: Melissa Loza, Facundo González, Paloma Fiuza, Pancho Rodríguez, Mario Irivarren, Ducelia Echevarría, Gino Assereto, Israel Dreyfus, Karen Dejo, Patricio Parodi, Luciana Fuster. Este 19 de enero, habrá más ‘bombas’ que se darán a conocer.

¿Qué delegaciones llegaron a Lima para “Esto es guerra”?

Antes de que los guerreros y combatientes más queridos de “Esto es guerra” sean presentados en televisión nacional, los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller emocionaron a los espectadores de los distintos departamentos del Perú al presentar los equipos que lucharán por ganarse un puesto en el reality de competencia.

Es así que arribaron grupos de deportistas desde Chiclayo, Arequipa, Tarapoto y del extranjero . Estos pelotones tendrán la responsabilidad de hacer una carrera mediática de acuerdo con sus habilidades. ¿Quiénes se quedarán? Lo sabremos con el tiempo.

¿Quiénes son los integrantes de Iquitos que quieren ingresar a “EEG”?

La delegación de Iquitos es el equipo con más número de miembros de toda la temporada “Esto es guerra: los elegidos”. Esta oportunidad servirá para que el reality de competencia se renueve y demuestre cambios en el formato que puedan sumar al rating del programa. Por ello, a continuación te mostraremos a los integrantes de la agrupación que llegó desde Iquitos: