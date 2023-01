Miss Universo no será transmitido por TNT ni Telemundo: ¿dónde ver el certamen de belleza?

Este sábado 14 de enero se llevará a cabo la final del Miss Universo, en el que participa la peruana Alessia Rovegno. En esta oportunidad, la edición número 71 del prestigioso certamen de belleza no será emitido por un programa televisivo como TNT o Telemundo, tal como ocurrió en fechas anteriores. Como se sabe, el miércoles 11 de enero, se llevó a cabo la preliminar y la miss Perú deslumbró con un conjunto inspirado en la Amazonía peruana. Entérate a qué hora empieza el evento y cómo sintonizarlo.

TNT y Telemundo no transmitirán el Miss Universo

A través de Twitter, el creador de contenidos Ric la Torre reveló que el Miss Universo no será transmitido ni por TNT ni Telemundo Internacional. Ahora, el certamen que se llevará a cabo en Nueva Orleans se compartirá vía plataformas de streaming.

“Como sé que ustedes, chismosos, quieren ver la participación de Alessia Rovegno, en este mini hilo les voy a enseñar dónde verlo”, comenzó su mensaje el tiktoker, quien resaltó que los mencionados programas transmitirán otros programas en ese horario.

Alessia Rovegno está representando al Perú en el Miss Universo 2022. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

“Los derechos de la transmisión los tiene Telemundo, y este año ni su señal internacional (la que está en Movistar TV) ni TNT lo pasarán. Averigüe y en ambos canales pasarán otras cosas a esa hora”, precisó.

¿Dónde ver el Miss Universo 2022?

El usuario Ric la Torre facilitó a los cibernautas tres opciones para sintonizar el certamen internacional y poder apoyar a Alessia Rovegno. “La primera opción es vía Twitch: solo tienen que poner en el buscador ‘Telemundo en Directo’ y el único canal que sale es el que transmite la señal americana de ese canal en directo”, dijo.

“La segunda opción es verla por ‘USTVGO’. Solo tienen que poner en Google ‘ustvgo’, entrar a la página, buscar en la lista ‘Telemundo’ y listo”, prosiguió.

Amanda Dudamel encabeza los rankings de favoritas al Miss Universo 2022. Foto: composición LR/Miss Updates Instagram