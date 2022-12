Úrsula Boza revela que anhelaba regresar a “AFHS”: “Todo el año soñaba con que me revivan”

Úrsula Boza fue el ingrediente secreto por parte de los guionistas de “Al fondo hay sitio” durante su capítulo final de temporada. La popular actriz que interpreta el papel antagónico de Claudia Llanos regresó a la exitosa teleserie de América Televisión luego de siete años. En esa línea, ‘Uchi’ no dudó en mostrar su felicidad y reveló que esperaba “el llamado de la producción desde hace mucho tiempo”.

“Cuando salió la serie, estaba feliz por mis compañeros de que volvieran con un proyecto tan exitoso y todo el año estaba rezando para que me revivan, para que salga una gemela o algo así (...) hasta que se dio” , relató la actriz durante una entrevista para “Más espectáculos”.

Asimismo, la exesposa de Christopher Gianotti comentó que, desde el retorno de “AFHS”, los seguidores le preguntaban constantemente si ella era la actriz detrás de la mujer de negro.

“Cada vez que salía la gente, me decía: ‘Tú tienes que ser la mujer de negro’. Y respondía: ‘Yo no soy’, y las redes reventaron mencionándome. Pero agradezco a tres factores mi regreso a la historia. Primero, al público me ha pedido enormemente, luego a mi trabajo que siempre ha gustado y a la producción y Gigio (Aranda) que se le prendió la chispita”, reveló Boza.

No obstante, la popular ‘Mirada de tiburón’ se refirió a cómo se dio su vuelta y qué espera de la próxima temporada. “Me han hecho sufrir todo el año. Ahora hay nuevos personajes, nuevas historias y a todos me los voy a bajar”, señaló Úrsula Boza.