Eva Ayllón protagonizó un conmovedor momento en “La voz kids” después de escuchar a uno de sus pequeños participantes interpretar el tema “Cuando llora mi guitarra”. La cantante criolla dijo que dicho tema le recordó uno de los momentos más difíciles en su vida: la muerte de su abuela.

“Esta canción la canté el año 1987 en el Teatro Municipal de Chile la misma noche que murió mi abuela. Nadie sabía mi dolor, y el show no puede parar nunca. Mi abuela fue la persona que me crio, que me alimentó, que me cuidó y me protegió. No tuve la suerte de ser bien criada por mis padres, pero sí tuve una abuela maravillosa a la que le debo todo. Él (el participante) lo ha cantado tal cual se debe interpretar”, expresó.