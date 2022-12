¿Quién ganó “Model of the year 2022” y qué polémicas hubo en el concurso organizado por Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz presentó a la ganadora de “Model of the year 2022″, reality de modelaje que retomó tras un año de ausencia a causa de la pandemia de la COVID-19. Su esposo Yako Eskenazi, ex integrante de “EEG”, la acompañó en la conducción de la velada, que tuvo como jurados a Mónica Gallese, fundadora de la concept store Isidra, y los diseñadores de moda Roger Loaiza y Tana Rendón (Le Coquelicot).

Desde el casting hasta la previa a la gran final, realizada el 23 de noviembre, el concurso presentó controversias. La primera fue la denuncia pública que hizo una modelo de “En boca de todos” y la última, cuando las tres finalistas amenazaron con renunciar.

¿Quién ganó “Model of the year 2022″?

La ganadora de la quinta edición de Model of the year fue Fernanda Sánchez, de 15 años, natural de Arequipa. “Las oportunidades se abrieron a mí” , afirmó en Instagram, tras ganar el concurso que ofrece como premio ayudarla a buscar una agencia de modelaje internacional que la fiche.

Fernanda Sánchez ganó Model of the year 2022. Foto: Instagram

Como segunda finalista quedó la limeña Alexandra Vidalon, de 16 años, quien desfiló para la diseñadora Sumy Kujon y marcas de moda como Diamancci.

Alexandra Vidalon quedó como segunda finalista en Model of the year 2022. Foto: Instagram

La tercera finalista es de Cuzco, María Fernanda Sorolla Gómez, 23 años, modelo de marcas como Perla Tenorio y participante de Miss Teen 2017, según indica su perfil en Instagram.

María Fernanda Sorolla quedó como tercera finalista en Model of the year 2022. Foto: Instagram

Controversias en “Model of the year 2022″

En la etapa de casting para “Model of the year 2022″, Yahomi Drushka, modelo del desaparecido programa “En boca de todos” de América TV, aseguró en su cuenta de TikTok que Natalie Vértiz la ignoró cuando se presentó al concurso, por haber denunciado que fue víctima de abuso psicológico y sexual de parte de Raúl Chirinos Landázuri, amigo de la conductora de “Estás en todas” y hermano de una actriz de la serie “De vuelta al barrio”.

“No me han elegido por un tema personal (…) Para mí es muy difícil no sentirme mal”, expresó.

La modelo Yahomi Drushka también compartió la conversación que mantuvo con Lorena Larriviere, miembro de Model Of The Year Perú 2022, quien le escribió: “Definitivamente, tienes problemas muy serios”.

Otra controversia que enfrentó el reality dirigido por Natalie Vértiz se produjo cuando las tres finalistas seleccionadas exigieron que también se incluya en la final a Brenda Witting Doria, de 21 años. “O somos las cuatro o ninguna” , expresaron.

Brenda Witting Doria fue la cuarta finalista de Model of the year 2022. Foto: Instagram

“No es muy realista (la petición)” , expresó incómodo el jurado Roger Loaiza.

Finalmente, la decisión recayó en la producción de Model Of The Year Perú 2022, que permitió que la modelo huancaína desfile como finalista.

Natalie Vértiz orgullosa de presentar su reality de modelaje

En noviembre del 2022, Natalie Vértiz anunció el inicio de su reality de belleza “Model of the year”. En este concurso, decenas de jóvenes tuvieron la oportunidad de ganar experiencia en este rubro. A pesar de las controversias, la ex Miss Perú expresó su alegría por la nueva edición.

“Gracias a todas y todos por apostar por este concurso, que lo único que busca es darle la oportunidad a muchas adolescentes en nuestro país a empezar una carrera en el mundo del modelaje a base de esfuerzo y coraje”, expresó en sus redes sociales.