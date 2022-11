“El gran show”: así fue la eliminación de Leysi Suárez tras no vencer a Facundo González

La novena gala de “El gran show” estuvo llena de emociones tras revelarse a la eliminada de la noche. Esta vez, Leysi Suárez no obtuvo el puntaje esperado al competir contra Facundo González en sentencia. Asimismo, la bailarina se sorprendió al ver que el jurado no le ‘lanzó el salvavidas’ para que pase a la semifinal.

No obstante, agradeció a Gisela Valcárcel por la oportunidad y reveló que en un principio no sabía si aceptar la oferta por temor. “Me voy muy feliz, estas lágrimas que tengo son de emoción (...) Para mí es un placer volver a pisar tu pista, que hoy en día no lo quería hacer, me daba miedo , pero creo que todos tenemos retos (...) Esto va a ser para que empiece una carrera de bailarina porque lo he prometido estudiar”, expresó Leysi.