¡Más candente que nunca! “Acapulco Shore 10″ vuelve recargado este martes 22 de noviembre con su episodio número 9 y espera seguir teniendo la gran acogida de sus seguidores peruanos y de otros países. El alcohol y el sexo son ingredientes infaltables en este picante reality. A continuación, te contamos todos los detalles para que estés al pendiente de este nuevo capítulo y disfrutes el minuto a minuto de la producción de MTV.

¿Qué pasó en el capítulo pasado en “Acapulco Shore 10″?

El programa “Acapulco Shore 10″ no deja de lado sus fiestas llenas de alcohol, sexo, infidelidades y muchas cosas más que dan larga vida al reality. Por eso, el pasado 15 de noviembre no pudieron faltar los momentos más icónicos de la noche en las que se besaron concursantes, otros se embriagaron hasta perder el conocimiento y llegaron a golpearse contra algún objeto. Además, las peleas que no pasan desapercibidas.

¿Quiénes son los integrantes?

Ricky

Abel

Sebastián

Andrés

Eli

Chile

Fernanda

Jacky

Alba

Jawy

Karime

Matrioshka.

¿De qué trata “Acapulco Shore temporada 10″?

La amistad y el amor son sentimientos muy bonitos hasta que, por alguna razón, se tiene que convivir entre los involucrados. Despertarte y dormir en el mismo espacio con alguien que no es tu familia saca chispas. Eso es lo que deja ver la casa de “Acapulco Shore 10″, el reality mexicano de telerrealidad que rompe lo tradicional para que sus integrantes hagan todo lo que deseen sin restricciones.

Acapulco Shore está disponible en la app de Paramount Plus. Foto: Instagram/ Acapulco shore

“Acapulco Shore 10x9″: horario

En horario peruano, el programa “Acapulco Shore 10″ se transmite a las 10 p. m. por la señal de MTV; sin embargo, te dejamos estas referencias si lo ves en otro país:

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m

¿Qué canal transmite “Acapulco Shore” temporada 10 capítulo 9?

Son muy pocas las razones por las que puedes perderte la temporada 10 de “Acapulco Shore”, ya que todas las empresas de cable internacional cuentan con el canal de MTV, que produce este programa.

MTV es el canal encargado de transmitir "Acapulco Shore". Foto: MTV/Instagram

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

En nuestro país, las empresas más conocidas que tienen el programa son Movistar Play y DirecTV GO, pero si quieres conocer más detalles de “Acapulco Shore 10″ puedes descargarte MTV Play.

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO?

Las plataformas de streaming están dando la hora. Por ello, quienes tienen Paramount Plus pueden disfrutar de “Acapulco Shore 10″ sin problema. Quienes no son clientes tienen la oportunidad de acceder a una prueba gratuita de una semana y luego tendrá un costo de 15 soles.