AMAs 2022: ¿dónde puedo ver los premios a lo mejor de la música en América?

Solo faltan unas horas para los American Music Awards, uno de los eventos más esperados de la música internacional. Esta gala premia el trabajo de los mejores artistas y producciones musicales más relevantes del último año.

En esta premiación, además, los propios seguidores formarán el jurado y serán los encargados de votar por sus cantantes, grupos, canciones, y álbumes favoritos.

¿Cuándo son los premios AMAs 2022?

La esperada ceremonia de los American Music Awards (AMAs) se realizará en el Microsoft Theater de Los Ángeles este domingo 20 de noviembre.

AMAs 2022: te enseñamos cuándo y cómo podrás ver los premios a los mejor de la música en América. Foto: AMAs

¿A qué hora son los American Music Awards 2022?

Los premios AMAs 2022 darán inicio a las 8.00 p. m. en horario del Pacífico, que incluye países como México, Estados Unidos, Canadá y parte de Oceanía.

Estados Unidos: 11.00 p. m. (hora del este), 8.00 p. m. (hora del Pacífico)

México: 10.00 p. m.

Ecuador, Colombia y Perú: 11.00 p. m.

Chile y Argentina: 1.00 a. m. del 21 de noviembre

España: 5.00 a. m. del 21 de noviembre.

¿Dónde ver los premios AMAs 2022 EN VIVO?

La premiación de los American Music Awards 2022 será emitida EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena ABC para los Estados Unidos, aquí se podrán ver todos los detalles acerca del evento musical, incluido la famosa alfombra roja.

El fabuloso espectáculo y las premiaciones en los AMAs 2022 serán transmitidos también por TNT y TNT Series. Estas dos señales las puedes seguir por TNT GO, la app de streaming del canal de cable.

American Music Awards reunirá a las máximos exponentes musicales de esta parte del mundo.

¿Cómo ver TNT EN VIVO?

TNT será la señal que emitirá los AMAs 2022 en su versión en español. Si estás en Perú, recuerda que tendrás a disposición las siguientes opciones para verlo.

DirecTV: Canal 502 (SD), 1502 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD), Canal 730 (HD), Canal 595 (SD), Canal 870 (HD)

Claro TV: Canal 22 (SD), Canal 590 (HD), Canal 53 (SD), Canal 1504 (HD).

¿Cómo ver TNT Series EN VIVO?

Para no perderte la ceremonia completa de los AMAs 2022, podrás seguirla en vivo mediante TNT Series. Para acceder a ella debes de contar con las plataformas Peacock, TNT GO, Movistar Play y DirecTV GO.

Si quieres ver la transmisión de los AMAs y cuentas con un servicio de televisión de paga, puedes ingresar a través de la app TNT GO: Foto: captura

¿Cómo ver TNT GO EN VIVO?

Otra de las opciones para seguir los AMAs 2022 es también TNT GO en vivo y en directo, para ello tendrás que descargar el aplicativo en tu celular, ya sea tablet o smartphone, y colocar tu nombre de usuario y contraseña brindados por tu proveedor de televisión de paga.

¿Cómo ver ABC EN VIVO?

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás también disfrutar la ceremonia en vivo y en directo por la señal de ABC desde el live stream en su página web oficial.

Prestigiosa cadena estadounidense tendrá a su cargo la transmisión de las AMA 2022.

¿Cómo votar por los premios AMAs 2022?

Para que puedas emitir un voto en los AMAs 2022 por alguno de tus artistas favoritos existen dos maneras. La primera es por la web VoteAMAs.com, aunque únicamente votarás por la categoría k-pop.

Ahora, si deseas hacerlo por algún artista que esté nominado en cualquier categoría, puedes votar por Twitter desde una cuenta pública. En el tuit tendrás que incluir lo siguiente:

Nombre del artista, canción o álbum por el que quieras votar.

Nombre de la categoría del premio (en inglés).

#AMAs.

¿Dónde se realizarán los American Music Awards 2022?

El recinto que acogerá la ceremonia de los AMAs 2022 será el Microsoft Theater de Los Ángeles en California , Estados Unidos

Microsoft Theater de Los Ángeles. Foto: The Alarm

AMAs 2022: lista completa de nominados

A continuación, te mostramos la lista de los artistas nominados a los premios AMAs 2022:

Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny principal nominado a los premios AMAs 2022 Foto: infobae

Nuevo artista del año

Dove Cameron

Gayle

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz and “Encanto” Cast, “We don’t talk about Bruno”

Elton John and Dua Lipa, “Cold heart - PNAU remix”

Future ft. Drake and Tems, “Wait for U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry baby”

The Kid Laroi and Justin Bieber, “Stay”

Artista de gira

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Coldplay no ha parado de sumar hits a su ya larga lista de éxitos. Foto: Ultrabrit

Video musical

Adele, “Easy on me”

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Harry Styles, “As it was”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry baby”

Taylor Swift, “All too well: the short film”

Artista pop masculino

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista pop femenina

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Dúo o grupo pop

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum pop

Adele, “30″

Bad Bunny, “Un verano sin ti”

Beyoncé, “Renaissance”

Harry Styles, “Harry’s house”

Taylor Swift, “Red (Taylor’s version)”

The Weeknd, “Dawn FM”

Canción pop

Adele, “Easy on me”

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz (Elenco de “Encanto”), “We don’t talk about Bruno”

Harry Styles, “As it was”

Lizzo, “About damn time”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artista country masculino

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artista country femenina

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Dúo o grupo country

Dan + Shay

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Álbum country

Carrie Underwood, “Denim & rhinestones”

Luke Combs, “Growin’ up”

Cody Johnson, “Human: the double album”

Taylor Swift, “Red (Taylor’s version)”

Walker Hayes, “Country stuff: the album”

Canción country

Chris Stapleton, “You should probably leave”

Cody Johnson, “‘Til you can’t”

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter, “Thinking ‘bout you”

Jordan Davis ft. Luke Bryan, “Buy dirt”

Morgan Wallen, “Wasted on you”

Artista masculino de hip-hop

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Artista femenina de hip-hop

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Álbum de hip hop

Future, “I never liked you”

Gunna, “DS4EVER”

Kendrick Lamar, “Mr. Morale & The Big Steppers”

Lil Durk, “7220″

Polo G, “Hall of fame 2.0″

Canción de hip-hop

Future ft. Drake and Tems, “Wait for u”

Jack Harlow, “First class”

Kodak Black, “Super Gremlin”

Latto, “Big energy”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry baby”

Artista masculino de R&B

Brent Faiyaz

Chris Brown

Givēon

Lucky Daye

The Weeknd

Artista femenina de hip-hop

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Álbum de R&B

Beyoncé, “Renaissance”

Drake, “Honestly, nevermind”

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), “An evening with Silk Sonic”

Summer Walker, “Still over it”

The Weeknd, “Dawn FM”

Canción de R&B

Beyoncé, “Break my soul”

Muni Long, “Hrs and hrs”

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), “Smokin out the window”

SZA, “I hate u”

Wizkid ft. Tems, “Essence”

Artista latino masculino

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista latina femenina

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Dúo o grupo latino

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza y su Esencia

Álbum latino

Bad Bunny, “Un Verano sin ti”

Farruko, “La 167″

J Balvin, “Jose”

Rauw Alejandro, “Vice versa”

Rosalía, “Motomami”

Canción latina

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Becky G x Karol G, “MAMIII”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Artista de rock

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Canción de rock

Foo Fighters, “Love dies young”

Imagine Dragons x JID, “Enemy”

Kate Bush, “Running up that hill (a deal with god)”

Måneskin, “Beggin”

Red Hot Chili Peppers, “Black summer”

Álbum de rock

Coldplay, “Music of the spheres”

Ghost, “Impera”

Imagine Dragons, “Mercury – act 1″

Machine Gun Kelly, “Mainstream sellout”

Red Hot Chili Peppers, “Unlimited love”

Artista inspiracional

Anne Wilson

For King & Country

Katy Nichole

Matthew West

Phil Wickham

Artista gospel

CeCe Winans

DOE

E. Dewey Smith

Maverick City Music

Tamela Mann

Artista dance/electrónico

Diplo

Marshmello

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

Banda sonora

“Elvis″

“Encanto”

“Sing 2″

“Stranger things: soundtrack from the Netflix series, season 4″

“Top Gun: Maverick”

Artista afrobeats

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Wizkid

Artista k-pop