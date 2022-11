Venevisión EN VIVO: ¿a qué hora empieza el Miss Venezuela 2022 y cómo verlo?

La 70 edición Miss Venezuela 2022 está a la vuelta de la esquina y mantiene a la expectativa a las 24 jovencitas que se disputarán la ansiada corona para convertirse en la próxima representante de su país. Este miércoles 16 de noviembre se llevará a cabo el certamen de belleza y se gritará el nombre de la ganadora, quien también tendrá el honor de participar en el Miss Universo 2023.

¿Cuándo es el Miss Venezuela 2022?

El esperado certamen de belleza se realizará el próximo miércoles 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas. Este evento marca una fecha importante para el país, pues luego de nueve años dejará de realizarse en el estudio privado de Venevisión.

La gala interactiva del Miss Venezuela 2022 se transmitió por su canal de YouTube. Foto: Miss Venezuela

¿Quiénes son las candidatas oficiales del Miss Venezuela?

La ganadora del Miss Venezuela 2022 se decidirá entre las 24 señoritas que se encuentran en competencias. Conoce quiénes son:

Katheryne Bello, Miss Amazonas

Mariangel Tovar, Miss Anzoátegui

Luisana Siso, Miss Apure

Jessica Alaimo, Miss Aragua

Jenyfeer Baudin, Miss Barinas

Ana Elena Erazo, Miss Bolívar

Loreno Bodenski, Miss Carabobo

Linamar Nadaf Wahbi, Miss Cojedes

Daniela Malavé, Miss Delta Amacuro

Diana Silva, Miss Distrito Capital

Yulibeth Sánchez, Miss Falcón

Alessandra Marubini, Miss Guárico

Andrea Romero, Miss La Guaira

Zaren Loyo, Miss Lara

Litzy González, Miss Mérida

Victoria Cruz Gygax, Miss Miranda

Alejandra Chacín, Miss Monagas

Sharon Frontado, Miss Nueva Esparta

Andrea Rubio, Miss Portuguesa

Katiuska Andrade, Miss Sucre

Martha Rodríguez, Miss Táchira

Alessandra Combatti, Miss Trujillo

Maru Jiménez, Miss Yaracuy

Carla Romero, Miss Zulia.

¿Quiénes son las candidatas favoritas?

Daniela Di Giacomo, Miss Venezuela Internacional 2005 y Miss Internacional 2006, escogió a sus favoritas de las 24 candidatas junto con el fotógrafo Juano. Ellas son las siguientes:

Anzoátegui, Mariangel Tovar

Delta Amacuro, Daniela Malavé

Sucre, Katiuska Andrade

Aragua, Jessica Alaimo

Carabobo, Lorena Bodenski.

La ganadora del Miss Venezuela acudirá en representación del país al Miss Universo. Foto: Miss Venezuela

¿Quién ganó el Miss Venezuela la edición pasada?

Amanda Dudamel Newman, de 23 años, representante de la Región Andina, fue quien se consagró como ganadora del Miss Venezuela 2021.

Miss Venezuela 2022: canal de transmisión

El evento se transmitirá en todo Venezuela gracias a la señal de Venevisión. No obstante, si te encuentras fuera del país y no te quieres perder el certamen, estará disponible por Ve Plus TV.

Venevisión pasará el Miss Venezuela 2022 para el público local. Foto: composición LR/Venevisión/Miss Venezuela.

¿Cómo ver Venevisión EN VIVO por internet?

Si no quieres perderte el Miss Venezuela 2022, no te despegues de la señal de Venevisión EN VIVO por internet. Para tener acceso, debes ingresar a la página web www.venevision.com. Luego debes dirigirte a la opción ‘TRANSMISIÓN EN VIVO’. Sin embargo, debes tener en consideración que la transmisión no estará disponible para algunos países.

¿Cómo ver el Miss Venezuela 2022 por YouTube?

El Miss Venezuela 2022 también se podrá visualizar a través de YouTube mediante la cuenta de CanalMissVenezuela. Para poder ver la transmisión EN VIVO, debes sintonizar el programa desde el inicio, el cual será emitido totalmente gratis.

Ver Miss Venezuela 2022 por YouTube. Foto: captura de YouTube

¿Quiénes conducirán el Miss Venezuela 2022?

Maite Delgado, Luis Olavarrieta, Henrys Silva y José Andrés Padrón estarán al mando de la conducción del certamen de belleza.

¿Dónde se realizará el Miss Venezuela 2022?

Este año, el lugar escogido para el Miss Venezuela 2022 es el Poliedro de Caracas.