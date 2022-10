“La voz kids” no deja de sorprendernos en su etapa de audiciones a ciegas. El talento peruano no tiene edad y eso lo demuestran noche a noche los niños que concursan para ganarse un puesto en el reality de canto. Este 28 de octubre, el cusqueño Francisco Gallardo emocionó a todo el jurado al entonar un mix de “Ojos azules” y “Adiós pueblo de Ayacucho” en su lengua originaria: quechua. El sentimiento e interpretación del pequeño artista puso la piel de gallina de los cuatro entrenadores. El participante, además, le contó a los coaches que no tuvo que contar la afición particular que tiene por los dinosaurios, ya que se presentó con un muñeco durante toda su interpretación. VIDEO: Latina