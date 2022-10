La vez que Carlos Alcántara renunció en vivo a un programa de TV porque “no quería pertenecer a un circo”

Carlos Alcántara y Tondero confirmaron el regreso de la película “Asu mare 4″. Esta cinta, que relata la infancia del popular ‘Cachín’, tendrá un hecho anecdótico para el artista en mención, ya que la producción nacional será su primer film como director de cine.

Sin embargo, luego de su éxito en el programa “Pataclaun”, el polifacético tuvo un paso fugaz en la conducción de un programa en señal abierta. Justamente, ahí fue protagonista de un hecho muy recordado en televisión nacional.

Se trataba de “Lima limón”, espacio de América Televisión en el 2004. En aquel programa de mediodía, Laura Huarcayo y Carlos Alcántara fueron los elegidos para conducir el magazine.

No obstante, la dupla no duró mucho tiempo, ya que el comediante renunció en vivo al show de PRO TV.

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo “Lima limón”. Gracias, Laura, adiós”, acotó el actor.

Cabe precisar que esa fue la última vez que el actor trabajó como presentador de televisión.

¿Por qué Carlos Alcántara renunció a “Lima limón”?

Tras renunciar inesperadamente al programa, Carlos Alcántara brindó una entrevista al periodista César Hildebrandt.

En aquel diálogo, el ahora director de cine explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: