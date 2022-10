Eva Ayllón molesta con sus compañeros de “La voz kids” por no voltear por niño que cantó bien

Conmoción en “La voz kids”. La cantante Eva Ayllón expresó su molestia en el programa de concurso de Latina, luego de que sus compañeros entrenadores no escogieran a un niño de nombre Alex Jampier que cantó una canción ranchera. El pequeño no llegó a ingresar a ninguno de los equipos y, de este modo, solo se quedó en la fase de las audiciones a ciegas.

Eva Ayllón se molesta con compañeros

Eva Ayllón manifestó que ella no volteó su silla porque estaba a la espera de que los otros coaches Ezio Oliva, Maricarmen Marín y Victor Muñoz escogieran al niño; sin embargo, al finalizar la interpretación de Jampier, ninguno de los entrenadores eligió al menor.

“La verdad que yo no tengo perdón porque Jampier cantó una canción tan linda de Alejandro Fernández. Es que yo siempre quiero darle la oportunidad a mis compañeros (de elegir a los participantes) Yo me sacrifico y ninguno voltea. Entonces estoy molesta por esas dos cosas, porque el niño cantó bien y yo no volteé y porque mis compañeros tampoco lo hicieron ”, expresó.

Pese a lo sucedido, Eva expresó su deseo de que el niño retorne en una siguiente temporada a las audiciones. “Igual yo le digo a Jampier que él tiene que volver, definitivamente. Me imagino que se habrá ido muy triste, más triste me he quedado yo. Ojalá vuelva porque él tiene que pasar”, acotó.

Noel Schajris le regalará curso de canto a participante

El caso del pequeño Alex Jampier conmovió al cantante Noel Shajris, pues, aunque no logró convencer al jurado en las audiciones a ciegas, el artista no dudó en regalarle un curso de canto.