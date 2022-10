“El gran show”: la vez que Cacho menospreció coreografías de Arturo Chumbe y desató pelea en vivo

El regreso de “El gran show” ha revivido algunos insólitos momentos que han ocurrido en la pista de baile. Este programa ha sido, a lo largo de los años, escenario de grandes presentaciones, pero también de grandes enfrentamientos entre los participantes y miembros del jurado.

Entre estas incómodas escenas que ocurrieron en el reality de Gisela Valcárcel destaca la polémica pelea entre Carlos Cacho y Arturo Chumbe cuando ambos eran parte de este concurso de baile.

En esta nota te contamos qué sucedió, en ese entonces, entre el maquillador, que era uno de los miembros del jurado, y el coreógrafo.

¿Qué pasó entre Carlos Cacho y Arturo Chumbe?

En julio del 2015, Arturo Chumbe era coreógrafo de María Grazia Gamarra y su pareja de baile en “El gran show”. Sin embargo, una de sus presentaciones no convenció al jurado del programa, que, por ese año, también incluía a Carlos Cacho, quien emitió un desafortunado comentario hacia el encargado de dicha presentación.

El maquillador criticó que el baile se base en cargadas y tildó de ‘limitado’ al coreógrafo. Como era de suponerse, Chumbe no se quedó callado y se generó una discusión en vivo.

“Arturo, perdóname, pero qué terco que eres tú, ah. No creo que, con todos los años de experiencia que tienes, tu libreto coreográfico se limite a una cargada. O sea, vete por otro lado si los chicos no pueden”, expresó el jurado.

Inmediatamente, el coreógrafo respondió: “No, no. Si tuviera el mismo libreto, creo yo que no hubiera ganado ocho veces en tantos años”.

Carlos Cacho y Arturo Chumbe protagonizaron una segunda pelea

Sin embargo, una semana después del incidente, Carlos Cacho y Arturo Chumbe volvieron a protagonizar un intercambio de palabras en el programa. El maquillador nuevamente criticó la presentación, pero esta vez por la falta de emoción y conexión entre María Grazia Gamarra y su pareja.

“No hay ímpetu, no hay presencia escénica, no hay fuerza, no hay agallas, no hay nada, siendo tú actriz, María Grazia. Tu desplazamiento pobre, inocente, primario…”, expresó Cacho.

Arturo Chumbe respondió: “Yo no creo que ha sido, primario porque María Grazia, con la experiencia que tiene, ha hecho un supertrabajo”.

Asimismo, el jurado dejó entrever que una rencilla entre el coreógrafo y sus bailarines habría desencadenado esta presentación, que no pudo satisfacer las expectativas.

“María Grazia, dos semanas reclamando te va a ubicar en una situación incómoda como participante. Mejora, ensaya, y te veo con todo tu brillo a la próxima semana (…). Y mejora la relación con Arturo; se ha roto algo ahí, Gisela”.

“Nosotros somos un equipo y yo defiendo a mi pareja. En las mejores compañías de ballet, el director o coreógrafo llama la atención a sus bailarines, es algo muy normal”, explicó Arturo Chumbe.