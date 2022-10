Erick Elera tras beso entre ‘Joel’ y ‘Macarena’ en “Al fondo hay sitio”: “Salió muy bonito”

Los fanáticos de “Al fondo hay sitio” siguen con mucha atención el acontecer diario de esta sintonizada serie, lo que se ve reflejado en el rating obtenido. Y cada vez que una escena sorprende a los fans, esta se vuelve tendencia en las redes sociales, como fue el reciente caso del beso entre los personajes de Erick Elera y María Grazia Gamarra, la cual fue comentada por miles de usuarios en las últimas horas.

‘Joel González’ y ‘Macarena Montalbán’ fueron los artífices de este esperado momento. Según el actor, hubo cierto temor de que los seguidores no vean con buenos ojos este romance. Sin embargo, el intérprete nacional agradeció la acogida y los mensajes que ha recibido.

Erick Elera agradece apoyo de fans tras beso entre ‘Joel’ y ‘Macarena’

Por otro lado, Erick Elera aseguró que las cosas se hacen mucho más fáciles al grabar con el elenco original de “Al fondo hay sitio” y que habrá mayores sorpresas del romance con el personaje de María Grazia Gamarra.

“Salió muy bonito (escena del beso). Es mágico trabajar con el equipo de antes y los nuevos compañeros que se han compenetrado a la perfección con la serie, y eso hace que la gente se siga enganchando con las nuevas historias y personajes”, inició.

“Personalmente, creo que era un reto bastante grande que acepten a ‘Joel’ sin ‘Fernanda’ (Nataniel Sánchez), pero lo bonito es que la historia que se ha tejido con ‘Joel’ y ‘Macarena’ está funcionando. María Grazia está increíble con su personaje, tiene un brillo muy bonito, es noble y eso al público le encanta y se vienen más sorpresas”, agregó para Trome.

Erick Elera quiere casarse por religioso con Allison Pastor

En cuanto a la vida real, Erick Elera también vive un romance de novela con Allison Pastor, por lo que no dudó en expresar sus sentimientos de contraer nupcias por la iglesia. Eso sí, el actor que le da vida al ‘Niño cara de pez’ aseguró que tendrá que juntar dinero para realizar esta celebración.

Allison Pastor habló de sus deseos para este año y los próximos que viene. Foto: Instagram

“Nos gustaría en algún momento (casarnos por religioso). Vamos a ver cuándo, no sé si fin de año, es muy pronto. De repente para el próximo año. Pensamos no tanto en hacer una fiesta, ya lo hemos hecho. Lo que queremos es darnos un viaje con nuestras familias y pasarla en otro lugar, pero hay que juntar plata porque eso cuesta. Eso no te lo da nadie porque no hay canje”, indicó.