“El gran show”: ¿quiénes serían los nuevos participantes del programa de Gisela Valcárcel?

“El gran show” de Gisela Valcárcel regresa este sábado 1 de octubre luego de anunciar el repentino final de “El artista del año”. La conductora dio a conocer que la pista de baile volverá a brillar los fines de semana desde las 9.00 p. m. Desde que se supo sobre la nueva temporada del reality de canto, se han voceado varios nombres que posiblemente estarían en el programa.

¿Quiénes serán los 10 concursantes de “El gran show”?

Aunque no se ha revelado los nombres oficiales de los 10 concursantes, en el último promocional publicado en la cuenta oficial de Instagram de “El gran show”, se puede apreciar algunos rostros conocidos de la farándula local.

Durante toda la semana se han deslizado los nombres de Christian Domínguez, Melissa Paredes y Samahara Lobatón como presuntos ingresos, pero ninguno se ha pronunciado al respecto. Incluso, se reveló que los participantes conocerán la pista de baile recién en el gran estreno.

En las redes sociales del programa y de Gisela, se ha posteado lo que sería el último promocional del reality show. En un inicio se observan las portadas de los diarios con las figuras más pedidas, pero al final se logra ver algunos rostros como el de Facundo González, Óscar del Portal, Samahara Lobatón, entre otros. “Este sábado (...) vive la noche más esperada”, se escucha decir a la voz en off.

Melissa Paredes no descarta regreso a “El gran show”

La exconductora de televisión Melissa Paredes se refirió a las especulaciones sobre un posible retorno a la competencia y no negó su participación, pero tampoco terminó de confirmarlo.

“ La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea . Realmente no he estado viendo mucha tele. No sé nada de eso, me agarras por sorpresa. Me han contado que han hablado sobre eso en ‘Amor y fuego’, y que hay un video, pero qué te puedo decir”, comentó para Infobae.