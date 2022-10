“El gran show”: los enfrentamientos más sonados que ocurrieron en la pista de baile

“El gran show” estrena su nueva temporada el sábado 1 de octubre, el concurso de baile vuelve a las pantallas con diferentes figuras de la farándula local que prometen dar una edición de infarto. Hasta el momento, las únicas participantes confirmadas son Samahara Lobatón y Dalia Durán, quienes ya preparan sus ensayos para su gran debut en el programa.

Este espacio, conducido por Gisela Valcárcel, lleva más de 10 años al aire, en los cuales se han presenciado todo tipo de momentos, entre ellos los polémicos enfrentamientos entre los participantes y miembros del jurado que pusieron su cuota de tensión en la pista de baile. A continuación, haremos un repaso de las rencillas más sonadas que ocurrieron en el reality de América TV.

Carlos Cacho y su polémico comentario a Emilia Drago

En el 2013, Emilia Drago participó en “El gran show” y en una de las galas tuvo que demostrar su talento para los ritmos tropicales al bailar cumbia. Su presentación causó polémica por un comentario que emitió Carlos Cacho, jurado del programa. “Cuando una blanquita se mete a bailar géneros como la cumbia, tiene doble responsabilidad”, expresó. Esta crítica fue rechazada inmediatamente en redes sociales. Asimismo, Pachi Valle-Riestra lamentó la expresión de su compañero.

Gisela Valcárcel encara a Carlos Cacho por comentario xenófobo

En ese mismo año, la argentina Yamila Piñero fue una de las participantes de “El gran show”. Tras una de sus presentaciones, criticó a Carlos Cacho por el tipo de calificación que había asignado y él respondió alegando que ninguna extranjera debería minimizar su trabajo. Este comentario indignó a la ‘Señito’ y no dudó en exigir respeto y pedirle al también estilista que limite sus expresiones.

Enfrentamiento entre Carlos Cacho y Néstor Villanueva

En una temporada, Néstor Villanueva y Carlos Cacho protagonizaron un enfrentamiento en vivo cuando el cumbiambero salió en defensa de su esposa. Todo sucedió cuando Florcita llegó al programa acompañada por su médico para que certifique que no podía bailar por un tema de salud. El estilista no creyó dicha versión y provocó la indignación del cantante, quien no dudó en descalificar su rol como jurado del programa.

Marisol minimizó a Milena Zárate

En la temporada del 2015 se vivió un tenso momento entre Marisol y Milena Zárate. La cumbiambera descalificó a la colombiana como cantante y aseguró que solo se dirigiría a ella como participante de “El gran show”. De ese modo, la intérprete de “La escobita” le pidió que no hable de ella en el programa, ya que venía haciendo una carrera limpia.

Discusión de Arturo Chumbe y Carlos Cacho

Maria Grazia Gamarra también participó en “El gran show” en el 2015 y tuvo como coreógrafo a Arturo Chumbe. No obstante, una de sus presentaciones fue duramente criticada por Carlos Cacho, quien tildó de limitado a Chumbe al asegurar que sus coreografías solo incluyen cargadas. Tras el comentario, el coreógrafo defendió su trabajo y se desató una discusión en vivo.

Gisela Valcárcel y Allison Pastor discuten en vivo

En la fecha de la semifinal de “Reinas del show” (otra edición de “El gran show”), Allison Pastor escenificó y bailó el tema de la película “Los locos Addams”; sin embargo, recibió duras críticas de parte del jurado y de Gisela Valcárcel, lo que habría disgustado a la esposa de Erick Elera, y esta decidió renunciar en vivo.

“Allison, imagino tu fastidio, porque desde un inicio has estado incómoda en este programa. ¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste? Qué pena que no lo hayas disfrutado (el reality)”, expresó la mamá de Ethel Pozo.

¿Shirley Arica fue ignorada por Andrea Luna?

En mayo de 2017, Shirley Arica y Andrea Luna pusieron en tensión el set de “El gran show”, cuando la expareja de Reimond Manco expresó su incomodidad porque la actriz la ignoraba durante los ensayos.

La protagonista de “Solo una madre” evitó contestar directamente y le pidió a Gisela Valcárcel que no le haga preguntas al respecto.