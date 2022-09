Magaly Medina casi nunca se queda atrás cuando de rating se trata. Por dicha razón, salió a contestarle fuerte y claro a Andrea Llosa, después de que ella afirmara que sus programas dejan un buen colchón de audiencia.

En la edición de “Magaly TV, la firme”, que se presentó el lunes 26 de septiembre, la popular ‘Urraca’ dijo que ella lucha sola por cautivar de lunes a viernes a los televidentes.

“Con ese colchonazo del fútbol (Perú vs. México), quién no hace rating, hasta Mathías Brivio (con ‘Sábados en familia’) hizo rating, 31 puntos de colchón, ya quisiera yo tener ese colchón, ya quisiera que alguien me deje 2 dígitos, pero no, acá se empieza a pelear desde los 7 u 8 puntos”, aseveró Magaly Medina.

En respuesta a Andrea Llosa, la conductora de “Magaly TV, la firme” añadió lo siguiente: “Así estamos, esa es la verdad, acá yo no me callo nada, sin pelos en la lengua y yo siempre lo digo. En la historia de mi carrera televisiva no he tenido generalmente... no me confío (...) de los colchones, acá la peleamos y la guerreamos”.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre el rating?

En una reciente entrevista con un diario local, Andrea Llosa mencionó que consigue un alto nivel de rating, por lo que los programas que la suceden se llevan un buen colchón de audiencia.

“Lo importante es darles a las personas un buen producto diario... Es remar bastante para dejar un buen ‘colchón’. Varios me han dicho que quisieran mi ‘colchón’. Muchas, muchos“, comentó para El Popular.

Andrea Llosa es conductora de los programas "Andrea" y "Nunca más". Foto: composición LR/Andrea Llosa/Instagram

Magaly presume su rating del 23 de septiembre

Magaly Medina celebró haberse convertido en líder del rating el último viernes 23 de septiembre, gracias a su programa “Magaly TV, la firme”,

“Así terminamos la semana, dándolo todo segundo a segundo”, expresó la ‘Urraca’ en sus historias de Instagram.