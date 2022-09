“La gran estrella” llega a su final: ¿qué participantes son los finalistas para alzar la copa este sábado?

Tras ocho semanas al aire, el reality de América TV “La gran estrella” llega a su final. Este sábado 24 de septiembre cinco participantes competirán por alzar el trofeo y convertirse en el ganador o ganadora de la primera edición.

A diferencia de otros programa conducidos por Gisela Valcárcel, este estuvo lleno de polémicas no por sus concursantes, sino por la poca acogida que tuvo del público. Por ello, figuras como Magaly Medina lo calificaron de “fracaso”.

En un comienzo, fueron 12 participantes los que ingresaron al programa luego de un arduo casting. Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Susan Ochoa y Ruby Palomino armaron sus equipos y los ayudaron a mejorar en cada gala.

Gisela Valcárcel anunció el fin de su show con un mensaje en sus redes sociales. “Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario”.

¿Quiénes son los finalistas a “La gran estrella”?

En el programa pasado, Brunella Horna fue la invitada especial y compitió contra Nicolás Strauss, quien salió victorioso a comparación de su compañero Manuel Aumaitre quien no consiguió suficiente puntaje y fue el eliminado de la séptima gala.

Ahora solo quedan en competencia Indira Orbegoso, Yadhira Sosa, Julio Norabuena, Massiel Málaga y Karla Zapata, siendo la última la que se llevó la máxima puntuación y se convirtió en “La estrella de la noche”.

"La gran estrella" de Gisela Valcárcel. Foto: GV producciones

¿Qué pasó en la última gala de “La gran estrella”?

La última gala de “La gran estrella” estuvo llena de invitados especiales, quienes fueron para reforzar la presentación de los participantes. Personajes como Néstor Villanueva, Tommy Portugal, Janet Barboza, Brunella Horna y La Pánfila desfilaron por el escenario.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Michelle Alexander aprovechó la visita de Brunella Horna para pedirle disculpas por burlarse de ella cuando participaba en “El gran show”. “Hace seis años, tú concursaste acá, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente no lo hiciste nada bien (...). Todo este tiempo yo me he quedado pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga ‘la canción le cae perfecto a ella’, así que te pido mil disculpas”, expresó.

Gisela Valcárcel muestra su lado más coqueto en mensaje a Facundo González. Foto: captura/América TV/Instagram de Gisela Valcárcel

Asimismo, Gisela Valcárcel protagonizó un peculiar momento cuando Facundo González la piropeó en vivo. Horas más tarde, la conductora le dedicó unas palabras en sus redes. “Sí, se puede ser divertida, femenina y coqueta cuando hay gente como tú, gracias”.