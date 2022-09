Giovanni Ciccia ha generado más de un comentario luego de protagonizar una emotiva escena en “Al fondo hay sitio”. Su actuación en el episodio emitido el último 21 de septiembre ha sido blanco de halagos y aplausos en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia en plataformas como Twitter.

El artista lució su talento para la actuación al interpretar la decepción de su personaje Diego Montalván tras enterarse de que había sido engañado por su hijo Cristóbal, quien no siente la misma pasión que él por la cocina y no comparte su innata habilidad. El momento estuvo cargado de llanto e, incluso, una fuerte cachetada.

Así fue la actuación de Giovanni Ciccia en “Al fondo hay sitio”

En el último capítulo de “Al fondo hay sitio”, Diego Montalván se enteró de que su adorado hijo no tenía talento para la cocina y que le había mentido todo este tiempo. Al conocer sobre el engaño, el personaje de Giovanni Ciccia no pudo contener su molestia y regañó a su hijo al no poder confrontarlo y decirle cuál era su verdadera pasión.

Desconsolado, el chef abofeteó a su heredero y buscó refugio en Francesca Maldini, mientras el joven estudiante rompía en llanto por las fuertes palabras de su padre.

Divertidos memes de Giovanni Ciccia

El trabajo de Giovanni Ciccia fue aplaudido por gran cantidad de usuarios en Twitter y otras plataformas sociales. Divertidos memes inundaron la red rápidamente y, mediante ellos, los fans de la serie dejaron en claro que el actor que interpreta a Diego Montalvan es uno de los elementos más importantes de la nueva temporada.

A continuación, los mejores memes de a escena de Giovanni Ciccia en “Al fondo hay sitio”:

Giovanni Ciccia sorprende en “Al fondo hay sitio”: los memes más divertidos tras intensa escena. Foto: captura Twitter

