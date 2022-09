“La voz senior Perú” se ha convertido en uno de los espacios preferidos de la audiencia por darle pantalla al talento para el canto de muchos adultos mayores. A la fecha, el show se encuentra en la etapa de casting a ciegas y, a pesar de que algunos participantes se ganan el corazón del público y logran pasar a la siguiente etapa, otros no son escogidos por los entrenadores.

Este fue el caso de un concursante llamado Miguel Ángel Montero, quien llegó con la esperanza de ganar el reality, pero no pudo pasar a la siguiente instancia del programa. Su inesperada reacción conmocionó a los entrenadores.

Adulto mayor de “La voz senior” enfurece en casting

El casting del señor de 68 años fue emitido el último 9 de septiembre a través de la señal de Latina. Durante su audición, presentó un tema de Los Ángeles Negros y, aunque los coach se mostraron sorprendidos con su interpretación, no se animaron a voltear sus sillas para elegir su voz.

Esto molestó mucho al experimentado cantante, quien no dudó en expresar su incomodidad al hablar con el elenco del programa.

Aunque Eva Ayllón lo animó a volver para un siguiente casting de “La voz senior Perú”, el cantante se negó rotundamente: “No, esta era mi despedida. Ya no voy a regresar; mejor, porque ya no estoy en intención de que me llamen o no me llamen . (...) De todas maneras, gracias. Nos encontramos en el cielo”.

¿Cómo reaccionaron los entrenadores de “La voz senior”?

Los entrenadores de “La voz senior Perú” quedaron sorprendidos con las palabras de Miguel Ángel y detrás de cámaras lamentaron lo sucedido con el veterano participante.

“No debería molestarse. Entiendo que son personas mayores, que tienen muchos años siguiendo ese sueño, y el que no volteemos la silla, les causa frustración”, expresó René Farrait.

“A veces, no todos los seniors reaccionan bien. Es una penita ver que se vaya así del escenario. Creo que no fue la actitud correcta”, agregó Daniela Darcourt.

