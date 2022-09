“La gran estrella” EN VIVO HOY: a qué hora y cómo ver la sexta gala del reality de América TV

La quinta gala de “La gran estrella” sigue en la búsqueda del artista que trabajará con el multiganador del Grammy Sergio George. La última edición causó polémica debido a la eliminación de cinco concursantes. Según Magaly Medina, el programa estaría adelantando la final al no obtener el rating esperado.

Gisela Valcárcel negó que su proyecto no haya funcionado y resaltó sus 40 años de trayectoria en la TV. “Si les gustan los nuevos concursantes, bien; pero, si no les gustan, me iré a la cama sabiendo que insistí”, dijo durante una transmisión en vivo.

Conoce en esta nota los detalles de esta sexta gala, la cual iniciará a las 9:00 p. m. y será una completa sorpresa, pues se presume que será la última. Además, Sergio George brindará un show junto a artistas nacionales como Álvaro Rod, Kate Candela, y Jonatan Rojas.

¿Cómo se vivió la gala pasada en “La gran estrella”?

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer se robaron el show en la gala pasada en un versus de impacto. La salsera fue el refuerzo de Karla Zapara, mientras que la chica reality cantó junto con Indira Orbegoso en busca de obtener los dos puntos extras.

Michelle Soifer fue la ganadora por elección del jurado, incluso Sergio George halagó su performance. “Nunca en mi vida la había visto cantando. Y más todavía porque días antes estaba afónica y no podía cantar. La presión saca lo mejor de uno. El talento está, bailando y cantando. Ella puede competir con cualquiera allá afuera” , comentó a las cámaras de América TV.

Michelle Soifer y Yahaira Plasencia aseguran que solo son 'enemigas' cuando compiten en "La gran estrella". Foto: GV producciones

¿Qué participantes de “La gran estrella” siguen en competencia?

De los 10 concursantes que llegaron a la quinta gala, solo la mitad quedó en carrera y sin pasar por sentencia. Julio Norabuena, Indira Orbegoso, Yadira Sosa, Karla Zapata y Massiel Málaga fueron los seleccionados.

La quinta gala del reality “La gran estrella” se realizó el 3 de setiembre. Foto: captura América TV

¿De qué trata “La gran estrella”?

Gisela Valcárcel apostó por un nuevo formato para que esta vez las estrellas sean nuevos talentos. “La gran estrella” se estrenó el pasado 6 de agosto y presentó a los 12 participantes, grupo conformado por músicos nacionales y extranjeros que pasaron por un riguroso casting. Estos fueron distribuidos en los equipos de “las reinas de la música”: Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa, quienes cumplen el rol de entrenador y buscan potenciar la presentación de cada uno de sus pupilos.

Gisela Valcárcel estrenó su programa "La gran estrella". Foto: Composición La República / Jazmin Ceras/ difusión

¿Quiénes conforman el jurado de “La gran estrella”?

El jurado de “La gran estrella” está conformado por:

Michelle Alexander

Adolfo Aguilar

Morella Petrozzi

Sergio George

“La gran estrella” 2022: horario

El reality “La gran estrella” se emite cada sábado a las 9.00 p. m. y compite directamente con “La voz senior”.

¿Dónde ver “La gran estrella” EN VIVO?

Puedes sintonizar “La gran estrella” por la señal de América TV y también se puede vía online por la página América TV Go.

¿Cómo ver América TV GO EN VIVO GRATIS?

Para sintonizar “La gran estrella” gratis vía online, debes ingresar al siguiente link: https://tvgo.americatv.com.pe/