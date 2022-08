Brenda Serpa pide permiso en su trabajo para irse a “Esto es bacán”: “Que mi jefe no me bote”

“Esto es bacán” sigue dando la hora por los divertidos y polémicos momentos que se viven en su set. Una de las situaciones que más ha llamado la atención en los últimos días fue protagonizada por Brenda Serpa. ¿Qué sucedió? En esta oportunidad, la hermana de Claudia y Gabriela Serpa confesó que tuvo que sacar un permiso especial para poder ausentarse de su trabajo y así participar en el reality.

Sin embargo, esto no quedó allí, ya que la joven, quien se encontraba un tanto nerviosa, aprovechó para mandarle un mensaje a su jefe, en el que le pedía que tenga consideración con ella y no la despida por ausentarse de sus labores.

“Cuando me dijeron a mí es un reality como que la pensé un poquito, pero luego me dijeron: ‘Vas a ayudar a gente y será por una buena causa’. Entonces, dije: ‘No se diga más, sin miedo al éxito’. Aquí estoy. Solo le digo a mi jefe que no me bote de la chamba porque he pedido permiso , (se llama) Mauricio”, manifestó Brenda Serpa en “Eso es bacán”.

Rossana Fernández Maldonado abofeteó a ‘Zumba’ en “Esto es bacán”

La conductora de televisión Rossana Fernández Maldonado le tiró una cachetada a Alejandro Benites ‘Zumba’ en “Esto es bacán”. ¿Por qué lo hizo? Resulta que esta impactante escena formó parte de un reto de actuación en el programa de televisión de Willax.

Al final de este curioso momento, la presentadora repitió dicho sketch con su compañero Gian Piero Díaz.

¿Quiénes son los participantes de “Esto es bacán”?

A continuación te contamos quiénes son los participantes de “Esto es bacán”, el nuevo reality de Willax: