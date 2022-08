“La voz senior”: participante venció cáncer terminal y dedica presentación a pacientes oncológicos

En la edición del 24 de agosto de “La voz senior” se vivió un conmovedor momento durante la audición de Ana María Rossi, quien llegó desde Arequipa por un lugar en la competencia. La participante sorprendió con su audición y logró pasar a la siguiente etapa; por ello, contó la desgarradora historia que vivió antes de decidirse a ir al programa.

La arequipeña manifestó que hace muchos años perdió a su hija, quien sufría de insuficiencia renal, y posteriormente tuvo que enfrentar un cáncer terminal. Reveló que estos difíciles momentos que le tocó vivir le dieron la fuerza para animarse a cumplir su sueño con la música.

Ana María Rossi comparte testimonio de vida

La participante abrió su corazón luego de su audición y conmovió al jurado con su testimonio de vida al explicar por qué eligió la canción “La Ciudad Blanca” para esta prueba.

“Este tema lo hice con mucho cariño, es un sueño que siempre ha tenido mi hijita y ella ya está en la gloria de Dios, y por ella estoy aquí” , mencionó al ser consultada a quién dedicaba esta canción.

“Ella era mi razón, mi motivo de ser. Su partida fue un momento muy triste para mí. A pesar de que yo luché con un cáncer terminal por ella, los doctores me desahuciaron y siempre le pedía a Dios: ‘No antes que mi hija, por favor. Te lo suplico, concédeme esa gracia’, y así fue”, contó.

Venció cáncer terminal

Antes de elegir a su entrenador, Ana María Rossi dedicó su audición a todos los pacientes oncológicos debido a que ella logró superar el cáncer que se encontraba en fase terminal.

“Yo salí de un cáncer terminal y eso me ha hecho más fuerte. Les pido a las mujeres y a los varones que no te dejes vencer, esa enfermedad no puede seguir matando a personas. Tú tienes que ser valiente, guerrera, para poder salir adelante”, indicó y, finalmente, eligió el equipo de René Farrait.