“La voz senior Perú 2022″: ¿a qué hora y dónde ver el estreno del reality musical?

¡Está de vuelta! El exitoso reality de canto “La voz senior″ está a punto de estrenarse. Tras la premiación de Lita Pozo como la ganadora de “La voz Perú″ 2022, este formato promete sorprender a los televidentes de Latina. Además, el show es también el retorno oficial a la televisión nacional del popular conductor Raúl Romero.

¿De qué trata “La voz senior”?

Tal como se anunció meses antes, “La voz senior” vuelve con una nueva temporada. Cabe recordar que esta propuesta está enfocada en resaltar el talento musical de los adultos mayores peruanos, quienes deben tener desde 60 años hacia adelante.

"La voz senior" se convirtió en tendencia en Twitter. Foto: composición LR/captura de Twitter/Instagram

¿Cuándo comienza “La voz senior″ 2022?

La nueva temporada de “La voz senior”, la cual se podrá sintonizar desde la señal de Latina, se estrenará a nivel nacional este lunes 22 de agosto.

“La voz senior” 2022: horario

En Perú, el primer episodio de “La voz senior” se podrá ver desde las 8.30 p. m. en nuestro país. Aquí te dejamos la lista de horarios en otras partes del mundo:

Estados Unidos: 6.30 p. m. (hora del Pacífico), 9.30 p. m. (hora del Este)

Colombia y México: 8.30 p. m.

Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (23 de agosto).

¿Dónde ver la transmisión de “La voz senior” EN VIVO HOY GRATIS?

“La voz senior” se podrá sintonizar por la señal de Latina. De acuerdo a tu servicio de cable, puedes conectarte al estreno de las siguientes maneras:

DirecTV: canal 192 (SD/HD), canal 1192 (HD).

Movistar TV: canal 102 (SD), canal 802 (HD).

Claro TV: canal 2.

También puedes ver el minuto a minuto de lo que sucede en la primera gala del programa de canto a través de La República Espectáculos.

¿Quiénes conforman el jurado de “La voz senior” Perú 2022?

“La voz senior” 2022 promete resaltar lo mejor del talento peruano. Por ello, se tendrá nuevamente como jurado a las artistas nacionales Daniela Darcourt y la compositora Eva Ayllón. El juez internacional elegido para esta edición es el exintegrante de Menudo, René Raffait. Finalmente, esta temporada del reality es especial, ya que Raúl Romero hará su reingreso a la televisión después de 10 años. Asimismo, el show será conducido nuevamente por Cristian Rivero.

Raúl Romero, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y René Raffait serán los jurados en "La voz senior". Foto: prensa Latina

Ganador de “La voz senior” Perú 2021

Mito Plaza, quien fue el elegido por el equipo Pimpinela para llegar a la final, fue el ganador de “La voz senior” Perú 2021. Poco antes de conseguir la victoria en la competencia de Latina, el intérprete emocionó a miles de peruanos por quebrarse al recordar a su esposa fallecida y tenerla presente en el escenario.