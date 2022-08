¿Cuál es el premio que ganó Lita Pezo en “La voz Perú” y por qué antes ha sido rechazado?

La final de “La voz Perú” se llevó a cabo el último sábado 20 de agosto y se transmitió en vivo y en directo por la señal de Latina. Tras el arduo enfrentamiento entre los cuatro finalistas, Lita Pezo, del equipo Eva Ayllón, alzó el trofeo y se catapultó como la gran ganadora de la noche. Al enterarse de esto, muchos de los fans empezaron a preguntarse cuál fue el premio que se llevó la cantante.

En esta nota te contamos qué se ganó la intérprete después de vencer en el escenario del reality a sus rivales, Veruska Verdú (equipo Noel Schjaris), Beik (equipo Daniela Darcourt) y Eddu Lecca (equipo Christian Yaipén). Además, recordamos la vez que una campeona rechazó el premio que le dieron por ocupar el primer lugar del concurso, ¿por qué lo hizo?

¿Qué premio ganó Lita Pezo en “La voz Perú”?

En esta quinta temporada de “La voz Perú”, Lita Pezo logró hacerse de un trofeo y un contrato con la disquera internacional Universal Music para grabar un tema propio. Como se recuerda, antes de su paso por el concurso de canto, la artista se hizo conocida por haber imitado a Isabel Pantoja en el programa “Yo soy”.

Lita Pezo es la ganador de "La voz Perú" . Foto: captura de Instagram/ La voz Perú

Ruby Palomino rechazó el premio de “La voz Perú”

El 2014, Ruby Palomino ganó la segunda temporada de “La voz Perú” y renunció a su premio. Más tarde, en octubre del 2017, la cantante explicó el porqué de su inesperada decisión.

“(Mi exmánager) me aconsejó que mejor sería renunciar a ese premio, ya que este no me permitiría tener un manejo total de mi carrera”, detalló.

Asimismo, contó que esta persona la estafó, por lo que fue a denunciarla ante las autoridades. “Sí, (se quedó con mi dinero). Con el dinero de todos los shows de mi periodo de apogeo. Es que una vez que acabó el concurso, empecé a hacer giras. Trabajé con un par de abogados y estos me dijeron que si quería el dinero, el proceso demoraría. Y yo emocionalmente estaba muy mal, pero quise salir adelante”, mencionó.