¿Quién es Veruska Verdú, la única venezolana en llegar a la final de “La voz Perú”?

La nueva edición de “La voz Perú 2022″ ha sorprendido a sus entrenadores por los grandes talentos que se presentaron en las audiciones, una de ellas fue Veruska Verdú, una joven venezolana que se robó el corazón de los cuatro jurados, pero en especial el de Noel Schajris.

En su audición, la artista de 29 años decidió entonar el tema “Toro mata” en versión salsa y, por su soltura y tono de voz, encantó al jurado. Eva Ayllón fue la primera en voltear su silla, para luego seguirle Christian Yaipén y Daniela Darcourt.

El último en voltear, curiosamente, fue el músico argentino, por lo que parecía que Veruska no lo elegiría; sin embargo, no fue hasta que recordó una anécdota de su infancia que la llevó al equipo Schajris.

Veruska Verdú en "La voz Perú". Foto: Veruska Verdú/Instagram

¿Quién es Veruska Verdú?

Veruska Verdú es una artista de 29 años originaria de Caracas, Venezuela, y criada en la subregión de Barlovento, considerada un paraíso vacacional en el Caribe.

Aparte de ser dueña de una potente voz, Veruska también es compositora. Comenzó su carrera en su tierra natal y se dedicó a la música afrovenezolana. Cuando llegó al Perú, optó por dedicarse a la salsa para demostrar que las mujeres también pueden dominar el género.

Durante su audición en “La voz Perú”, la cantante venezolana contó a Cristian Rivero que la pandemia cambió toda su planificación y, por casi todo un año, se quedó sin hacer nada. “Antes de la pandemia tenía mi proyecto Veruska y su Orquesta, llegó la pandemia y todo se detuvo. Me agarró fuera de base porque tenía planes de viajar, de seguir con mis conciertos, fue casi un año sin hacer absolutamente nada”, comentó.

Su hermana, Katiuska Verdú, quien también la acompañaba, señaló que intentó motivarla en aquel periodo para que no pierda el rumbo. No obstante, su mayor empuje es su madre, quien partió hace más de un año y de quien no pudo despedirse físicamente al radicar en otro país. “No tenerla físicamente es una de las cosas más duras que me ha podido pasar, quisiera que esté aquí para decirle que ‘gracias a ti soy quien soy’”, expresó.

Su propósito en el reality es empoderar a las mujeres en el género de la salsa: “Vengo aquí como en representación, primero, de mi género femenino , también para demostrar que las mujeres sí podemos hacer salsa dura”.

"Gracias por ser tan especial con cada uno de nosotros", le dijo Veruska Verdú a Noel Schajris. Foto: Veruska Verdú/Instagram

Su paso por “La voz Perú”

Al finalizar su presentación, los cuatro entrenadores estaban maravillados, incluso bloquearon a Daniela Darcourt para que no tenga la posibilidad de tener a Veruska Verdú en su equipo.

La cantante venezolana agradeció por el cariño y la oportunidad que dan a nuevos artistas en esta plataforma. Después de escuchar a los jurados, Veruska comentó que, cuando tenía 13 años, ahorró la plata que le daban sus padres para comprarse un disco del grupo Sin bandera.

Veruska Verdú agradeció a Noel Schajris por "impregar (a su equipo) de humildad infinita". Foto: Veruska Verdú/Instagram

Al escuchar esto, Noel Schajris se acercó, la abrazó y le dijo que le regalaría su nuevo CD. En un emotivo momento, Veruska confirmó que elegía su equipo. Gala tras gala, Veruska fue avanzando en la reñida competencia al interpretar temas como “Bemba colorá”, “Lágrimas negras” y así fue como, gracias a sus auténticas presentaciones, obtuvo su pase a la final, siendo la única participante venezolana, la cual es este sábado 20 de agosto.