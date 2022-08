“Top chef VIP” 2022: quiénes son las 16 celebridades que competirán en el reality de cocina

Telemundo apuesta por un nuevo reality show con “Top chef VIP”, luego del éxito de “La casa de los famosos”. Los participantes son reconocidos en el mundo de la actuación, música y conducción. En esta nota te presentamos más detalles de este programa.

¿De qué trata “Top chef VIP”?

“Top chef VIP” es un nuevo reality de cocina, el cual contará con 16 celebridades que demostrarán sus habilidades culinarias, los mismos que competirán para ganar 100.000 dólares. Los jueces que decidirán quién será el o la ganadora son Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos.

¿Quiénes son las 16 celebridades que estarán en “Top chef VIP”?

Marlene Favela

Gregorio Pernía

Mauricio Islas

Chiky Bombom

Rodrigo Vidal

Graciela Beltrán

Luis Coronel

Aída Cuevas

Cristina Eustace

Lambda García

Héctor Suárez Gomís

Scarlet Ortiz

Horacio Pancheri

Jennifer Peña

Zuleyka Rivera

Ferdinando Valencia.

Participantes demostrarán su habilidad en la cocina en "Top chef VIP". Foto: Telemundo

¿Cuándo se estrena “Top chef VIP” 2022?

El nuevo reality “Top chef VIP”, el cual juntará a las celebridades, se estrenará el martes 9 de agosto a las 7.00 p. m. en horario de México (CDMX). Este programa será transmitido por el canal de Telemundo y cada capítulo tendrá dos horas de duración.

¿Dónde ver “Top chef VIP” EN VIVO GRATIS?

Desafortunadamente, no existe una opción para ver en vivo el programa de “Top chef VIP”. No obstante, se puede disfrutar del episodio cinco días después de su estreno a través de la aplicación Telemundo Now. Para acceder a este se debe conectar al servicio de cable. Cabe mencionar que es una app completamente gratuita.

Asimismo, el servicio streaming Peacock también contará con los episodios al día siguiente del estreno.

"Top chef VIP" presentará a grandes celebridades. Foto: Telemundo

“Top chef VIP” 2022: ¿quién es la conductora?

La conductora de “Top chef VIP” es Carmen Villalobos, actriz colombiana. La modelo de 39 años ha participado en diversos éxitos de la televisión como “Sin senos no hay paraíso” o “Café con aroma de mujer”. Esta es su primera aparición en televisión luego de separarse de Sebastián Caicedo.