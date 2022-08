La vez que Mafer, hija de Tommy Portugal, audicionó sin éxito en “La voz Perú”

María Fernanda Véliz remeció la farándula al revelar que no se ha sentido apoyada o querida por su padre, Tommy Portugal. La joven de 20 años dio detalles a “Magaly TV” sobre lo difícil que es crecer en la industria musical, pero aún más cuando no cuenta con el soporte de su padre, a quién tuvo como referente desde su infancia al ser un reconocido músico nacional.

Ha logrado audicionar en importantes realities de canto como “La voz Perú”, al cual fue en dos ocasiones y, aunque no pudo avanzar a la siguiente etapa, dejó en claro su evolución y perseverancia porque asegura que la música es su vocación.

Su primera audición en “La Voz Perú”

En 2021, Mafer Portugal llegó al escenario de “La voz Perú” para cantar el tema “Creo en mí” de Natalia Jiménez. En la entrevista previa, narró cómo fue cultivando su amor por la música y cómo las redes sociales la ayudaron a ganar reconocimiento.

“En Instagram, normalmente, subo covers, a veces subo blogs (...). Comencé subiendo covers con ukelele, poco a poco empecé a agarrarle más el truco, le metí también a la guitarra. Mi primer ukelele me lo regaló mi papá ”, comentó.

En aquel año, la joven dijo que Tommy Portugal estaba orgulloso de su crecimiento artístico y que su sueño era ser exitoso como el cumbiambero.

“A él le encanta que yo también esté metida en la música. De hecho, él es cantante de cumbia, es Tommy Portugal. Estoy muy orgullosa de lo que él hace y él también está orgulloso de lo que yo hago. En un futuro, me gustaría ser cantante como él”, manifestó.

Sin embargo, al finalizar su presentación, ningún entrenador volteó su silla. No obstante, figuras como Mike Bahía y Eva Ayllón aseguraron que tiene mucho talento y que solo es cuestión de seguir preparándose.

“El destino te está dando este aprendizaje porque seguramente vas a ser una mujer increíblemente talentosa. Tu voz tiene una potencia grandísima. Te vimos hacer esos falsetes (...). Me gustó mucho la canción que escogiste” , le dijo Mike Bahía.

“Antes no podía cantar ni en frente de mi mamá, pero sé que esto es lo que quiero y no voy a parar porque sé que algún día voy a representar al Perú”, respondió Mafer Portugal, quien ahora forma parte del grupo Sensación salsera.

Mafer Portugal regresó a “La voz Perú” este 2022

En esta nueva temporada, la joven artista se animó a participar nuevamente y llegó acompañada de su madre, Mariela Véliz, y su pareja, Ilio, con quien también graba diferentes covers en sus redes sociales.

Eligió la música tropical y cantó “A puro dolor” de Son By Four. Esta vez, demostró más dominio en el escenario y seguridad en su voz, pero tampoco logró que voltearan los jurados, aunque en un momento Noel Schajris estuvo a punto de tocar el botón.

“Sentí por ratos como que faltaba algo que no me permitía voltear; sin embargo, sí es notorio el talento enorme que tienes, así que no lo abandones. Me encantaron los diferentes guapeos que hacías, eso ya lo hace gente cuando se dedica a esto ”, expresó Christian Yaipén.

Mafer Portugal se animó a pedirle a Noel que cantaran juntos el tema “No es cierto” y su performance gustó a los demás jurados. Finalmente, Eva Ayllón le pidió que regrese el próximo año para tenerla en su equipo.

”¡Yo nunca me rindo y este no es el fin de absolutamente nada! Me siento bien con mi audición a pesar de que reconozco muchos errores”, dijo Mafer en su cuenta de Instagram, además de enfatizar que seguirá preparándose.

Usuarios consideran que Mafer Portugal sí debió pasar la audición de “La Voz Perú”

Tras la última audición de Mafer Portugal, usuarios expresaron su molestia al ver que no le dieron la oportunidad a la joven de pasar a la siguiente etapa y consideran que sí dejaron pasar a personas “menos talentosas”.

Usuarios señalan que Mafer Portugal debió pasar la audición de "La voz Perú". Foto: Captura de YouTube/La voz Perú