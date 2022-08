Usuarios critican a Eva Ayllón por su calificación a Edu Lecca en La voz Perú

Los concursantes de “La voz Perú” ya se encuentran en la etapa de batallas y los entrenadores buscan a sus representantes para la gran final. Edu Lecca del equipo Christian Yaipén sorprendió con una balada, pues el género al que está acostumbrado es la cumbia.

No es la primera vez que el músico trabaja con el líder del Grupo 5, ya que en algún momento también conformó parte de la agrupación. En esta oportunidad eligió el tema “Hoy tengo ganas de ti”; sin embargo, pasó un incómodo momento luego de recibir las críticas de Eva Ayllón.

“Yo pensé que eras intérprete del equipo de Noel (Schajris) porque a él le encantan estos agudos, para mí es un grito. Mi preocupación es que si a él (Edu) le agarra una gripe fuerte para un show y con esa voz aguda él no podría cantar. Yo sugeriría un poco de control emocional, sé que es difícil”, expresó la ‘Maestra’.

Estos comentarios no fueron del total agrado de varios cibernautas, quienes tildaron a Eva Ayllón de “envidiosa”, y aseguraron que el participante Edu Lecca no “gritó” en su presentación. Cabe resaltar, que la cantante criolla también resaltó el talento del participante.

Usuarios critican a Eva Ayllón

“En serio Edu para mí es una de las voces con mayor proyección y potencia de esta competencia. Sé que Eva Ayllón tiene una trayectoria muy profesional, pero sus comentarios desde el día jueves no los comparto para nada, se dedica a criticar las voces con rangos altos y le dice que no están bien” , se lee en uno de los comentarios.

Mientras que otros fans apoyaron la valoración de Noel Schajris. “Me quedo con el feedback de Noel. En ningún momento se escuchó que gritó... Es más, quedé sorprendida por lo tan bien que se escuchó”.

Noel Schajris en desacuerdo con la crítica de Eva Ayllón

El artista argentino Noel Schajris estuvo en desacuerdo con la valoración de Eva Ayllón a Edu Lecca. En un principio la ‘Maestra’ dijo que un cantante debe aprender a dosificar los agudos y el uso de melismas al cantar, y precisó que esta técnica le encanta al intérprete de “No veo la hora”.

“No tiene que ver con graves y agudos, sino donde los pones y cuando los pones”, fue la repuesta de Noel y precisó que el error de Lecca fue que “nunca midió la melodía del coro”.