Karla Zapata, la cantante que sería excluida de “La gran estrella” tras contraer COVID-19

Ya no falta nada para el estreno de “La gran estrella”, el nuevo formato con el que Gisela Valcárcel volverá a las pantallas este 6 de agosto. Sin embargo, la popular ‘Señito’ reveló que una de las participantes podría quedar eliminada de la competencia tras haberse contagiado del coronavirus.

Se trata de Karla Zapata, quien con la ilusión de formar parte del reality de Gisela dejó su trabajo. Ahora podría perderlo todo por una cláusula en su contrato.

¿Quién es Karla Zapata?

Karla Zapata es una joven profesora que se despidió de sus alumnos en Paita para perseguir el sueño de convertirse en artista y participar en “La gran estrella”

“Esta oportunidad es algo que amo con todo mi corazón y estoy con toda la disponibilidad, la emoción y el amor para hacer las cosas bien”, dijo para las cámaras de “América hoy”.

Sin embargo, este deseo podría ser truncado luego de dar positivo por COVID-19, ya que no puede tomar las clases para participar en el concurso.

Karla Zapata se quiebra al saber que podría quedar fuera de “La gran estrella”

Tras contagiarse del virus y enterarse de que podría quedar fuera de la competencia, Karla no pudo ocultar el temor a perderlo todo, ya que renunció a su trabajo para participar en “La gran estrella”.

“He dejado tanto para no poder estar en el programa… No me cabe la posibilidad porque es algo que yo quería. Estar en el concurso y demostrar lo que soy, el talento que tengo, es mi sueño de toda la vida”, mencionó.

“Hace semana y media me dijeron que había pasado y que era una de las finalistas”, detalló.

¿Qué medida tomará Gisela Valcárcel frente a este problema?

Gisela Valcárcel se pronunció al respecto y se comunicó con “América hoy” para comentar sobre la medida que tomará ante este contagio, pues hay una cláusula del programa que podría dejar fuera a Karla Zapata.

“Decíamos con la producción: ‘¿Qué hacemos?’. Y lo primero que se nos ocurrió es que vaya a sentencia, pero ¿cómo puede ir a sentencia alguien que ni siquiera participó? (…) El contrato dice que queda eliminada, pero también dice que da la opción de que la producción decida”, mencionó.

“La otra (opción) es que el público, con nosotros, decida, y eso es lo que voy a hacer girar por redes”, precisó.