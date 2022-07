“Al fondo hay sitio”: nueva temporada también será estrenada en la televisión boliviana

El regreso de “Al fondo hay sitio”, luego de seis años de ausencia, generó una gran expectativa en sus miles de seguidores que rápidamente se trasladó al rating. Aquel miércoles 22 de junio, el primer episodio de la novena temporada de la serie alcanzó picos de más de 30 puntos de rating, lo que desembocó que sus principales protagonistas agradezcan el cariño de la gente.

Con casi un mes desde su vuelta, la producción nacional volvió a ser un éxito como lo fue en su primera etapa y ahora buscará repetir el plato fuera de nuestras fronteras. Como se recuerda, durante su primera etapa, “AFHS” conquistó al público boliviano, convirtiéndose también en un fenómeno televisivo.

“Al fondo hay sitio” volverá a la televisión boliviana

Ahora, “Al fondo hay sitio” también será estrenada en la televisión boliviana luego que el canal Unitel emitiera un anuncio publicitario en su señal confirmado la fecha y hora del regreso de la producción.

El regreso de la serie nacional a las pantallas altiplánicas está pactado para este martes 19 de julio a las 2.00 p. m. a través de la mencionada casa televisora.

Úrsula Boza revela cuánto ganaba en “Al fondo hay sitio”

En los últimos días, Úrsula Boza volvió a ser noticia tras revelar un secreto respecto a su paso por “Al fondo hay sitio”. La actriz, que se hizo famosa por su papel de la ‘Mirada de tiburón’, contó que durante sus primeras apariciones en la serie solo recibía 100 soles por cada capítulo donde actuaba.

“En ‘Al fondo hay sitio’ me llamaron. No hice casting, me dijeron: ‘Hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido. Mi personaje pegó, gustó tanto mi trabajo que me quedé todos los años de ‘Al fondo hay sitio’, y así llegué a ser la ‘Mirada de tiburón’”, precisó en charla con ChiquiWilo en su canal de YouTube.