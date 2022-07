Laura Bozzo en “La casa de los famosos”: los momentos más divertidos y polémicos de la conductora

No cabe duda de que Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas de la TV internacional. Su participación en “La casa de los famosos” causó gran expectativa entre todos los televidentes, ya que significaba su reencuentro con su archienemiga Niurka Marcos. Sin embargo, la popular ‘Abogada de los pobres’ enterneció a todos sus compañeros al presentar a su nieto en el reality.

Por ello, en esta nota, haremos un repaso de los momentos más emotivos, divertidos y controversiales de la ‘Señorita Laura’ en el espacio de Telemundo, en el cual se ha convertido en una de las favoritas para la gran final.

Laura Bozzo hizo llorar a Niurka Marcos

Laura Bozzo inició la temporada de “La casa de los famosos” con broche de oro. La conductora de TV, luego de sus constantes enfrentamientos con Niurka Marcos, se animó a pedirle disculpas en frente de todos sus compañeros, por los fuertes calificativos que le dijo durante sus discusiones.

Laura Bozzo protagonizó candente momento en una fiesta

Los participantes del reality de Telemundo decidieron organizar una celebración; sin embargo, Laura Bozzo les ‘pinchó el globo’ mencionando que no era amante de las fiestas, por lo que solo los acompañaría por un momento. No obstante, ella fue una de las que más se divirtió en este ‘reventón’, y hasta se animó a darse un beso de tres.

Se accidentó: Laura Bozzo terminó con el ojo morado en “La casa de los famosos”

Laura Bozzo preocupó a todos sus seguidores al aparecer con el ojo morado durante su participación en “La casa de los famosos”. Lo que sucedió fue que la también abogada sufrió un accidente durante una de las secuencias que realizó en el reality. La presentadora de TV tenía puesto unos lentes de sol durante la actividad y Eduardo Rodríguez le lanzó un globo que le dio en el globo ocular, por lo cual le provocó un tremendo moretón.

Niurka Marcos le hizo un ‘ritual’ a Laura Bozzo

Niurka Marcos sometió en “La casa de los famosos” a la exconductora de “Laura en América” a un ritual de santería en el que esta fue frotada por la actriz en su cabello.

De ese modo, la cubana le puso la mano en la boca para que Bozzo la lamiera y, con dicha saliva, lo pueda frotar en el cabello de la también expolítica y exregidora de Lima.

Laura Bozzo reveló su enemistad con Paty Chapoy

En medio de una conversación con Gaby Zambrano, Laura Bozzo confesó que odia a la animadora de “Ventaneando” por hacerle la vida imposible: “Bueno, en realidad no la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca me ha hecho la vida imposible (...) Mandó a la gente que le teñían a ella para teñirme a mí y me quemaron toda la parte de aquí del pelo (señala la raíz) y fue a propósito”

Laura Bozzo fue acusada de tapar el baño en “La casa de los famosos”

En TikTok se compartió un clip de lo ocurrido el 18 de mayo, luego de que Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, advirtiera que el baño estaba presentando fallas. No pasó mucho para que la actriz Ivonne Montero les reclamara a sus compañeros sobre quién fue el que ocupó el sanitario, para que pase a limpiarlo.

“De la manera más atenta, a la persona que se le tapó tenga la amabilidad de pasar al baño y destapar”, manifestó. “¡Que pase el cag***!”, gritó alguien, en referencia a “¡Que pase el desgraciado!”, frase característica de la peruana. “Yo uso el baño de hombres. Está fallando ese baño; por eso, yo solo voy al baño de hombres”, aclaró rápidamente la presentadora de “Laura en América”.

Perdió su diente mientras comía

Todo ocurrió cuando Laura Bozzo estaba comiendo junto a Potro Caballero y llamó la atención cuando algo salió volando de su boca (al parecer era comida); sin embargo, sus compañeros aseguraron que era su diente.

Tras ello, la conductora de TV mostró su preocupación por perder la dentadura completa: “Estoy asustada (...) Me voy a quedar sin dientes, voy a guardar este... otro diente... va a ser efecto dominó” , lamentó.

Presentó a su nieto en vivo

En la última semana, Laura Bozzo enterneció a todos al conocer a su nieto en el show. Ello pasó cuando Victoria, su hija, le dio una sorpresa en “La casa de los famosos”.

El encuentro sucedió cuando la producción invitó a la ‘Señorita Laura’ al confesionario, en un lugar alejado de sus compañeros, y quedó impactada cuando vio a sus familiares. “No, no, no”, dijo cuando se acercaba a su hija y a su nieto, a quienes abrazó muy conmovida. “Se me bajó la presión”, mencionó la presentadora a su primogénita.