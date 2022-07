Aclaró las cosas. La exganadora del Miss Perú y hoy actriz de “Al fondo hay sitio”, Natalie Vértiz, remarcó que su matrimonio con Yaco Eskenazi, que fue televisado en el año 2015 por América Televisión, no se trató de un canje y que ella mismo tuvo que poner dinero para la boda. La presentadora brindó dichas declaraciones al ser consultada en una secuencia del programa “América hoy”.

Natalie Vértiz lanzó un fuerte comentario a su esposo. Foto: captura América TV / GLR

“En su momento, a mí me criticaron, pero ahora quiero aclarar algo. Mi matrimonio, por más que haya sido el más comentado, duela a quien le duela, no todo fue canje, yo también asumí muchísimas cosas, que no voy a salir a decirlo”, declaró la figura de América. Además, negó haber sido consultada por Ethel Pozo sobre si podía darle alcances para canjes en su próxima ceremonia.

“Yo tengo los verdaderos contactos”

La presentadora y animadora, pese a haber rechazado si fue preguntada por Pozo acerca de los detalles de la boda que tendrá con Julián Alexander, se mostró dispuesta a poder ayudarla si así ella lo considera necesario, ya que dijo tener varios conocidos para recomendarle. “Mi amiga no me llamó, pero yo tengo los verdaderos contactos”, precisó la artista.

Entusiasta por Al fondo hay sitio

Vértiz no pudo ocultar su emoción y felicidad por ser parte del nuevo elenco de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, estrenada en 2009 y que este año 2022 volvió a estrenar una nueva temporada tras cinco años de ausencia en las pantallas. La modelo, que interpreta el papel de Estefanía, fue elogiada por sus compañeros de equipo.

“Unposted y listo para subir, ya que hoy (el lunes 27 de junio) sale Estefanía en ‘Al fondo hay Sitio’. Es un verdadero honor ser parte de esta serie que se robó nuestros corazones por mucho tiempo y que, ahora, ha regresado. Acepto este reto con mucha humildad. ¡Gracias a todos por sus lindos mensajes apenas vieron el avance!”, escribió la también actriz en sus redes.