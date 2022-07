“Masterchef celebrity Colombia 2022”: conoce a los 4 finalistas de esta temporada

″Masterchef Celebrity Colombia“ está llegando a la recta final. El reality de cocina conducido por Claudia Bahamón busca determinar quién es el mejor cocinero de esta temporada. Semana tras semanas, el jurado —conformado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier— ha establecido diferentes pruebas para medir las habilidades y destrezas de cada participante al realizar creativos platos.

¿Quiénes son los 4 finalistas de “Masterchef celebrity 2022”?

Para sorpresa de todos los seguidores de “Masterchef”, en esta oportunidad se disputarán una final únicamente masculina. Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Carlos Baéz son los cuatro participantes que luchan por el premio mayor.

En la última edición del programa, el chef Jorge Rausch expresó un emotivo mensaje: “Última cocinada antes de la gran final. En término generales, lo hicieron bastante bien. No hubo plato malo. Estamos contentos que después de todo este recorrido, después de más de 120 cocinadas, tenemos claro los nombres de los finalistas”.

Cristina Campuzano fue eliminada de “Masterchef celebrity”

La actriz Cristina Campuzano se había convertido en una de las favoritas de los televidentes. Sin embargo, tras enfrentarse a una difícil prueba, quedó eliminada. Luego de conocer los resultados, la cocinera conocida como ‘Campuchef’ agradeció el apoyo que recibió durante la competencia y felicitó a sus compañeros que se enfrentarán en la gran final.

“Me llevo unos amigos espectaculares. Me gusta que la final sea con cuatro hombres. Al público que me mandaba aliento, muchas gracias. Me voy feliz”, expresó.