ELCIEM, rapero de “La voz”, lamenta los prejuicios contra el género: “Falta culturizar a la gente”

Luis Eduardo Campos es un rapero peruano de 24 años conocido en el mundo del hip hop y freestyle como ELCIEM. El artista urbano acaba de presentarse en las audiciones de “La voz Perú”. Tras mostrar una excelente performance, logró quedarse en el programa e integrará el equipo de Christian Yaipén.

ELCIEM descubrió este mundo a los 14 años y desde ese momento su vida cambió: “Un día pasé por la plaza que se llama Raptonda de San Miguel, vi a unos chicos improvisar y me gustó bastante. Entonces, ese mismo día fui a mi casa y me puse a ver videos de batallas, practiqué y a las pocas semanas empecé a competir”, narró para La República.

A continuación, te contamos un poco más del cantante que sueña con algún día colaborar con Vico C. “Sé que es difícil, pero no imposible”.

—Te acabamos de ver audicionando en “La voz Perú” y recibiste muchos elogios de los entrenadores.

Sí, Noel Shajris me dijo que le gustó cómo rapeo, pero también que hay cosas que mejorar vocalmente. Lo tomo muy en cuenta para lo que va a seguir en la competencia. Fue divertido porque en cierto momento intentaron (los entrenadores) improvisar y la pasé bien el tiempo que estuve ahí.

—Elegiste a Christian Yaipen. ¿Ibas por él o querías ir al equipo de otro entrenador?

Tenía pensado escogerlo a él. Fuera de que yo respete mucho a cada uno de los coaches, me gusta bastante la cumbia. Es uno de los géneros que más me gustan, como Agua Marina, Grupo 5, Néctar; y siento que él puede tratar de fusionar lo suyo con aquello a lo que me dedico, que es el rapeo.

—¿Cómo decidiste participar en “La voz Perú”?

Hace varios años, varias temporadas, que mis amigos me decían que me presente y yo estaba bastante enfocado en escribir, hacer mi propia música, que no me di la oportunidad, no me animaba. Y ahorita que estoy sacando mi EP me animé a ir a un programa a cantar covers, porque hace mucho tiempo que no cantaba canciones de otras personas.

―¿Qué esperas de “La voz Perú”?

En “La voz Perú” es básicamente divertirme. No he entrado a la competencia con ánimos de estresarme por ganar. Yo siento que, si uno queda en primer puesto y el otro en segundo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. La música, no la veo como una competencia. Lo que haré es aprovechar para demostrar lo que sé hacer y divertirme en el escenario.

―Mencionaste que muchas veces has sido discriminado por el tipo de música que haces.

Sí, muchas veces he escuchado y he recibido el comentario: ‘¿A qué te dedicas?’. Y cuando les digo que soy rapero me dicen: ‘Ya, pero ¿qué más?’. Yo creo que falta culturizar a la gente. Dedicarse al arte ya es una profesión. Y es lo primero en nuestras vidas. Muchos no lo vemos como un hobbie.

El arte yo lo veo como mi profesión y mi estilo de vida. He recibido comentarios así cuando he paseado por las calles con mis amigos y a veces estamos con un parlante rapeando. Nos mandan a los serenos porque estamos haciendo mucha bulla. Hay eventos que hacen más bulla y no le mandan a nadie, pero es sencillamente porque a veces no les gusta cómo estamos vestidos, un poco urbano, propio de la cultura. Todavía hay gente a la que le falta llegar a ese tipo de comprensión.

—¿Qué buscas expresar con tus letras?

Me encantaría que mis canciones sean un gancho para que la gente se empape un poco acerca de la cultura hip hop, ya que es una cultura no solamente para escucharla, sino muy linda para vivirla, para conocer de los valores que te puede brindar.

Es una cultura que te abraza mucho, no discrimina si es que vienes de la calle o eres una persona acomodada económicamente. No importa quién rapee. La cosa es que se expresa y yo he sido testigo de que esto del hip hop se da para que una persona sea libre. Rapeando es como muchas personas sueltan ese miedo que tienen para entrar a él.

Luis Eduardo Campos, ELCIEM Foto: Instagram

—Por otro lado, participaste en la campaña de concientización de la COVID-19 “Esto no es broma, esto es urgente” junto a Jason Day. ¿Cómo llegó esta oportunidad?

Me acuerdo de que estaba en la primera ola de la pandemia. Estaba en casa. De un momento a otro vi que Jason Day me empezó a seguir en Instagram. Él me comenta que estaba detrás de un proyecto para culturizar y concientizar sobre la pandemia. Empezamos a hacer el proyecto, llegamos a un acuerdo, y fuera de eso nació una gran amistad.

Él es de las pocas personas que se fijó en mí y apostó por mi talento. Ahora incluso estamos viendo otros proyectos.

—Has firmado con el sello discográfico Sociedad Urbana. Coméntanos un poco.

Hace un año que empecé a trabajar de la mano de mi amigo DJ Christian Alonso. Él es peruano, pero vive en Miami y está muy empapado de cómo se trabaja la música fuera del país. Vino con una propuesta para mí. Lo conozco desde la primaria y ahora es mi amigo, mi mánager, una de las personas que más impulsan mi carrera.

—Eres rapero, pero ¿en algún momento has pensado en probar otro género, como el reguetón?

No está dentro de mis planes, pero igual no cierro esa puerta porque de hecho ahorita estoy empezando a meterle un poco al trap, y hace un tiempo yo criticaba un poco esa música porque sentía que las letras no me representaban, porque eran muy misóginas, muy básicas. Pero me di cuenta de que el trap es un ritmo y no depende del género, sino de lo que uno diga sobre esa base.