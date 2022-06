Natalie Vértiz sobre “AFHS”: “La historia entre Estefanía y la ‘Teresita’ va a dar que hablar”

“Al fondo hay sitio” ha causado furor entre los televidentes en esta primera semana de estreno; sin embargo, la teleserie peruana sorprendió al mostrar a Natalie Vértiz como un nuevo personaje en la historia de los Gonzales. La modelo y ‘Choca’ Mandros dieron a conocer detalles de su presencia en la producción de América TV.

Como se sabe, “Al fondo hay sitio” dio inicio a su novena temporada este miércoles 22 de junio y, poco a poco, fue sumergiendo personajes queridos por el público peruano, tales como el Félix, Bruno, entre otros. De la misma manera, hay nuevos ingresos, como el de Rodrigo Barba, Karime Scander y Natalie Vértiz.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre su ingreso a “AFHS”?

Durante una conversación en “Estás en todas”, la ex Miss Perú y ‘Choca’ Mandros comentaron entre risas el cameo que hizo el conductor en “Al fondo hay sitio”, como un comensal del ‘Pollo gordo’. En esta línea, Natalie Vértiz también mencionó su papel en la teleserie como Estefanía, la pareja de Richard Wilkinson.

“Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo, lo único que puedo decir es que mi personaje va a sorprender. Esto no es insertar una imagen, hay todo un cuento. Estoy contentísima porque, obviamente, ‘Al Fondo Hay Sitio’ es una serie que siempre he admirado”, dijo al iniciar.

“Yo tengo un contrato de por medio, yo hago de todo, tengo varias escenas, espero quedarme (más tiempo). Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la ‘Teresita’ va a dar de qué hablar. Así que tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana, no puedo decirles más”, agregó.

¿Qué cualidades tendrá Estefanía?

Finalmente, Natalie Vértiz expresó brevemente el papel que cumplirá en la producción, pero evitó dar más detalles porque la teleserie acaba de iniciar: “Juniorcito (hijo de Teresa) me ama, nos entendemos muy bien, no puedo hablar mucho porque recién estoy empezando, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir viendo ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque hay más personajes nuevos como el mío”, finalizó la conductora.