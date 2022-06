¿Dónde y cómo ver los Premios Tu Música Urbano 2022 EN VIVO por Telemundo?

Los Premios Tu Música Urbano 2022 EN VIVO se celebran este 23 de junio en San Juan de Puerto Rico. La entrega de estos galardones a lo mejor del género urbano latino inicia a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora puertorriqueña), con transmisión de Telemundo y la mayor cobertura ONLINE por La República Espectáculos. Conoce aquí todos los detalles para que no te pierdas el evento.

Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos conducen esta gala dedicada al género urbano y a sus fusiones con ritmos como el pop, tropical y regional mexicano. La lista de grandes favoritos para llevarse un premio la encabeza Bad Bunny, con 12 nominaciones; seguido por Rauw Alejandro con 11; J Balvin con 10; y Karol G, María Becerra y Anuel AA con 9 cada uno.

¿Cuándo son los Premios Tu Música Urbano 2022?

La entrega de los Premios Tu Música Urbano 2022 se realizará este jueves 23 de junio en San Juan, Puerto Rico. Nuevamente, los mayores artistas del género urbano latino aspiran a ganar en una de las ceremonias más importantes de la industria en el año.

Farruko, CNCO y Kim Loaiza destacan entre los artistas que se presentarán en los Premios Tu Música Urbano. Foto: composición / AFP / Instagram

¿Quiénes se presentarán?

La gala de los Premios Tu Música Urbano 2022 contará con las presentaciones de los siguientes artistas:

Farruko junto a DJ Adoni y Akim

Sofía Reyes

María Becerra

Zion & Lennox

Christian Nodal junto a VF7

Blessd junto a Lenny Tavárez

CNCO

Víctor Manuelle y Miky Woodz

Kim Loaiza y Lele Pons

Jay Wheeler

Piso 21 y Christian Nodal

Nio García y Casper Mágico

Lunay

Feid

Alex Zurdo, Indiomar y Amara Rodes

Natanael Can

N’Klabe, El Gemelo y Funk Salsa Urban

Chesca y Nio García.

¿Dónde se realizarán los Premios Tu Música Urbano 2022?

El escenario de la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano 2022 será el Coliseo de Puerto Rico, imponente recinto que puede albergar a 18.500 espectadores y está ubicado en la ciudad de San Juan, capital de la ‘Isla del Encanto’, considerada la cuna del reggaetón.

El Coliseo de Puerto Rico será la sede del gran evento. Foto: Facebook

Premios Tu Música Urbano 2022: horario

La entrega de los Premios Tu Música Urbano 2022 inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 7.00 p. m. (CT)

Puerto Rico: 8.00 p. m.

Panamá: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (viernes 24).

¿En qué canal transmiten los Premios Tu Música Urbano 2022?

Los Premios Tu Música Urbano 2022 podrán verse EN VIVO a través de Telemundo y Universo en los Estados Unidos y Puerto Rico, y por Telemundo Internacional en toda Latinoamérica. La transmisión inicia una hora antes con el especial desde la alfombra de los premios.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Puedes ver los Premios Tu Música Urbano 2022 por Telemundo EN VIVO a través de estos canales, según tu país y operadora:

México: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 205 en Izzi, 214 (SD) y 1214 (HD) en Megacable, 223 en Star TV

Guatemala: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 116 (SD) y 1116 (HD) en Claro TV

Venezuela: 231 en Simple TV, 381 en Movistar TV, 28 en Inter, 318 en Inter Satelital

Colombia: 231 en DirecTV, 446 (SD) y 1446 (HD) en Claro TV (cable), 446 en Claro TV (satélite), 381 en Movistar TV, 160 (SD) y 367 (HD) en Tigo

Ecuador: 231 en DirecTV, 260 (SD) y 760 (HD) en Claro TV, 618 en Grupo Tv Cable, 157 en CNT TV

Perú: 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión

Bolivia: 624 (SD) y 776 (HD) en Tigo, 413 en Cotas, 318 en Inter Satelital, 103 en Entel

Paraguay: 72 en Claro TV, 54 en Tigo Star, 202 en Tigo (satélite)

Uruguay: 231 en DirecTV, 309 en Montecable, 344 en TCC

Argentina: 231 en DirecTV, 331 (digital/HD) en Cablevisión, 99 en Antina, 308 (digital) y 1081 (HD) en Telecentro

Chile: 231 en DirecTV, 20 (SD, Santiago) y 809 (HD) en VTR, 381 en Movistar TV, 145 (SD) y 645 (HD) en Claro TV (cable), 381 en Claro TV (satélite), 318 en TuVes HD, 149 en Entel TV HD.

¿En qué canal sale Telemundo en Megacable?

La señal de Telemundo está disponible en México a través de los canales 214 (SD) y 1214 (HD) de Megacable.

Bad Bunny, J Balvin y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones. Foto: composición / Instagram

¿Cómo ver Telemundo en Totalplay?

Si estás en México, también puedes encontrar la señal de Telemundo en el canal 277 (HD) de Totalplay.

¿Cómo ver Telemundo en Izzi?

Asimismo, Telemundo Internacional está disponible en los canales 205 y 912 de Izzi, otra cableoperadora de México.

Karol G, María Becerra y Anuel AA tienen 9 nominaciones cada uno. Foto: composición / Instagram

¿Cómo ver Telemundo en Sky?

La señal de Telemundo Internacional puede encontrarse en el canal 415 y 1226 (HD) de Sky, compañía de satélite que opera en México, Centroamérica y República Dominicana.

¿Cómo ver Premios Tu Música Urbano 2022 EN VIVO desde Puerto Rico?

En Puerto Rico, la transmisión de los Premios Tu Música Urbano 2022 EN VIVO por Telemundo estará disponible en las siguientes frecuencias:

Claro TV: 2

Ponce: 4

Mayagüez: 4

Fajardo: 9

Adjuntas: 28

Utudo: 28.

Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos serán los conductores. Foto: composición / Instagram

Premios Tu Música Urbano 2022: lista de nominados

Artista del año / artist of the year

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Karol G

Maluma

Rauw Alejandro

Sebastián Yatra.

Top artista masculino / top artist - male

Anuel AA

Daddy Yankee

Don Omar

JhayCo

Nicky Jam

Ozuna

Residente

Sech

Wisin.

Top artista femenino / top artist - female

Anitta

Becky G

Farina

Ivy Queen

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía.

Top artista dúo o grupo / top artist - duo or group

CNCO

Jowell & Randy

Mau y Ricky

Piso 21

Wisin & Yandel

Zion & Lennox.

Top artista nuevo masculino / top new artist - male

Alex Rose

Álvaro Díaz

Beéle

Blessd

Duki

Eix

Khea

Lit Killah

Ryan Castro

Tiago PZK.

Top artista nuevo femenino / top new artist - female

Bad Gyal

Chesca

Corina Smith

Emilia

Kim Loaiza

La Ross María

Ptazeta

VF7.

Top rising star masculino / top rising star - male

Dalex

Feid

Jay Wheeler

Justin Quiles

Lenny Tavárez

Lunay

Manuel Turizo

Mora

Myke Towers

Nio Garcia.

Daddy Yankee, Camilo y El Alfa figuran entre los artistas nominados. Foto: composición / Instagram

Top rising star femenino / top rising star - female

Aitana

Lola ĺndigo

María Becerra

Mariah Angeliq

Nathy Peluso

Nicki Nicole

Sofía Reyes

Tini.

Top artista social / top social artist

Anitta

Anuel AA

Bad Bunny

Camilo

J Balvin

Karol G

Lele Pons

Ozuna

Residente.

Canción del año / song of the year

“Envolver” - Anitta

“In da getto” - J Balvin, Skrillex

“Pareja del año” -Sebastián Yatra, Myke Towers

“Pepas” - Farruko

“Qué más pues?” - J Balvin, María Becerra

“Todo de ti” - Rauw Alejandro

“Yonaguni” - Bad Bunny.

Canción del año dúo o grupo / song of the year - Duo or group

“Buenos Días” - Wisin, Camilo, Los Legendarios

“Chantaje” - Gigolo y La Exce, Jay Wheeler

“Mal acostumbrao” - Mau y Ricky, María Becerra

“Playita” - Wisin, Los Legendarios

“Recordar” - Wisin & Yandel

“Toa la noche” - CNCO.

Remix del año / remix of the year

“911 remix” - Sech, JhayCo

“AM remix” - Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny

“Ella remix” - Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle

“Fiel remix” - Wisin, JhayCo, Anuel AA ft. Myke Towers, Los Legendarios

“Poblado remix” - J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander

“Sal y perrea remix” - Sech, Daddy Yankee, J Balvin

“Tiroteo remix” - Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro y Pol Granch

“Volando remix” - Mora, Bad Bunny, Sech.

Colaboración del año / collaboration of the year

“Desesperados” - Rauw Alejandro, Chencho Corleone

“Lo siento BB:/” - Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

“Mamiii” - Becky G, Karol G

“Medallo” - Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavárez

“Miénteme” - Tini, María Becerra

“Ram pam pam” - Natti Natasha, Becky G

“Una nota” - J Balvin, Sech

“Volví” - Aventura, Bad Bunny.

Top canción crossover latino / top latin crossover song

“Don’t be shy” - Tiësto, Karol G

“Kesi remix” - Camilo, Shawn Mendes

“La fama” - Rosalía Ft. The Weeknd

“Nostálgico” - Rvssian, Rauw Alejandro, Chris Brown

“Oh na na” - Camila Cabello, Myke Towers, Tainy

“SG” - DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & Lisa

“Sigue” - J Balvin, Ed Sheeran.

Top artista - pop urbano / top artist - pop urban

Anitta

Camilo

Jay Wheeler

Maluma

Manuel Turizo

Rosalía

Sebastián Yatra.

Top artista - tropical urbano / top artist - tropical urban

Aventura

El Alfa

Gente de Zona

Guaynaa

N’Klabe

Prince Royce.

Top artista regional mexicano urbano / top artist - regional mexican urban

Christian Nodal

Eslabon Armado

Gera MX

Grupo Firme

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano

Ovi.

Top artista dembow / top artist - dembow

Amenazzy

Chimbala

El Alfa

Kiko El Crazy

Rochy RD

Tokischa.

Top artista trap / top artist - trap

Anuel AA

Bryant Myers

Dowba Montana

Eladio Carrión

JhayCo

Jon Z

Luar La L

Miky Woodz

Myke Towers.

Top artista cristiano - espiritual / top artist christian - spiritual

Alex Zurdo

Almighty

Funky

Lizzy Parra

Redimi2.

Top canción pop urbano / top song - pop urban

“Deprimida” - Ozuna

“Eazt” - Jay Wheeler

“Ley seca” - JhayCo, Anuel AA

“Perfecta” - Reik, Maluma

“Sobrio” - Maluma

“Tacones rojos”— Sebastián Yatra

“Te olvido” - Manuel Turizo

“X última vez” - Daddy Yankee x Bad Bunny.

Top canción tropical urbano / top song - tropical urban

“Devuélveme” - N’Klabe

“Fulanito” - Becky G, El Alfa

“Loco” - Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox

“Mujeriego” - Ryan Castro

“Ojalá remix” - Olga Tañón, Nacho

“Pa’ mi” - Peter Nieto, Ivy Queen

“Se menea” - Don Omar y Nio Garcia

“Señor juez” - Ozuna, Anthony Santos

“Travesuras remix” - Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Myke Towers, Wisin & Yandel, Flow La Movie

“Vamo’ a ver si el gas pela” - Víctor Manuelle ft. Miky Woodz, Marvin Santiago.

Top canción regional mexicano urbano / top song - regional mexican urban

“Botella tras botella” - Christian Nodal & Gera MX

“Cada quien” - Grupo Firme & Maluma

“Enfermo de riqueza” - Lenny Tavárez, Natanael Cano, Ovi

“Está dañada” - Ivan Cornejo

“Los 4 ases (Corrido tumbado)” - Ovi, Natanael Cano, Junior H, Herencia de Patrones

“Porte exuberante” - Natanael Cano ft. Oscar Maydon

“Sencillo soy” - Polo González.

Top canción dembow / top song - dembow

“Curazao” - El Alfa, Farruko, Chael Produciendo

“El tontoron tonton” - El Alfa, Braulio Fogon, Chael Produciendo

“Elma María” - Maffio, Darell, Don Miguelo

“La mamá de la mamá” - El Alfa, CJ, Chael produciendo, El Cherry Scom

“Linda” - Tokischa, Rosalía

“Los Iluminaty” - Rochy RD, Anuel AA

“Pakata” - Darell, El Alfa

“Se me nota (Agárrame)” - Chimbala, Omega.

Top canción trap / top song - trap

“100 millones” - Bad Bunny, Luar La L

“Conexión” - Foreign Teck, Justin Quiles, Jay Wheeler ft. Bryan Myers, Eladio Carrión, Tory Lanez

“Eladio Carrión: Bzrp Music Sessions, vol. 40″ - Bizarrap, Eladio Carrión

“G Wagon” - Ozuna

“Los de siempre” - Anuel AA, Chris Jedi

“Mírenme ahora” - Myke Towers

“No te deseo el mal” - Eladio Carrión, Karol G

“Nos matamos” - JhayCo

“Sicaria” - Brytiago, Ankhal, Luar La L·

Top canción cristiana - espiritual / top song christian - spiritual

“A pesar de mí” - Alex Zurdo, Funky, Redimi2 Ft. Un Corazón, Indiomar, Abby Valdez

“Dios es primero” - Almighty, Redimi2

“Gracias remix” - Pedro Capó, Farruko

“Incompleto” - Onell Díaz, Farruko

“Mira lo que hizo Dios” - Alex Zurdo, Funky, Redimi2.

Álbum del año - artista masculino / album of the year - male artist

“42″ - Sech

“De mi para ti” - Jay Wheeler

“José” - J Balvin

“La 167″ - Farruko

“Las leyendas nunca mueren” - Anuel AA

“Legendaddy” - Daddy Yankee

“Timelezz” - JhayCo

“Vice versa” - Rauw Alejandro.

Álbum del año - artista femenino / album of the year - Female artist

“Animal” - María Becerra

“KG0516″ - Karol G

“Motomami” - Rosalía

“Nattividad” - Natti Natasha

“Parte de mí” - Nicki Nicole

“Sueños de Dalí” - Paloma Mami.

Anitta, Rosalía y Natti Natasha destacan entre las nominadas. Foto: composición / Instagram

Álbum del año - nuevo artista / album of the year - New artist

“Bucle” - Boza

“Cotidiano” - Kevvo

“Err Bambini” - Brray

“Hecho en Medellín” - Blessd

“Inter Shibuya” - La Mafia - Feid

“Krack Deluxe” - Lenny Tavárez

“Microdosis” - Mora

“Temporada de reggaetón” - Duki

“Unisex” - Dalex.

Video del año / video of the year

“Agua” - Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Nile Rodgers

“El makinón” - Karol G, Mariah Angeliq

“La fama” - Rosalía Ft. The weeknd

“La funka” - Ozuna

“McGregor” - Anuel AA

“Ram pam pam” - Natti Natasha, Becky G

“Se menea” - Don Omar, Nio Garcia

“Todo de ti” - Rauw Alejandro

“Yonaguni” - Bad Bunny.

Video del año - nuevo artista / video of the year - new artist

“Como si no importara” - Emilia, Duki

“Entre nosotros remix” - Tiago PZK, Lit killah, María Becerra, Nicki Nicole

“Marte” - Sofía Reyes, María Becerra

“Medallo” - Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavárez

“Miénteme” - Tini, María Becerra

“Tiroteo remix” - Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro, Pol Granch

“Wow wow” - María Becerra, Becky G.

Top productor musical / top music producer

Bizarrap

Caleb Calloway

Ninow y Candy

Foreign Teck

Los Legendarios

Mr. NaisGai

Ovy On The Drums

Tainy.

Compositor del año / songwriter - composer of the year