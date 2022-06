Nicola Porcella descarta ingreso a “AFHS”: “No me interesa ser ‘Nicolás’ ni trabajar ahí”

“Al fondo hay sitio” causó furor con el primer episodio de estreno este miércoles 22 de junio. A raíz el éxito televisivo, los seguidores de Nicola Porcella cuestionaron su futuro y consultaron la posibilidad de que el chico reality ingrese a la famosa serie peruana.

Como se recuerda, Nicola Porcella ha actuado en otras teleseries de América TV en las que recibió una ola de críticas por parte de figuras actorales y por los cibernautas debido a su poca habilidad frente a cámaras. Sin embargo, también existe otro gran porcentaje de seguidores que aclaman verlo nuevamente entre el elenco actoral de “AFHS”.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

A través de una secuencia de preguntas y respuestas anónimas, Nicola Porcella se comunicó con sus seguidores de Instagram para aclarar algunos aspectos de su vida persona y sus proyectos para este año. Al responder sobre este último tema, el modelo se refirió a su presencia en “Al fondo hay sitio” y, para sorpresa de sus seguidores, él tuvo una contundente respuesta.

“¿Verdad que participarás en la segunda temporada de “Al fondo hay sitio?”, le preguntó uno de sus fanáticos y él respondió: “Falso. Jamás he querido entrar a ‘AFHS’, ni ser ‘Nicolás’, como han dicho. No me interesa trabajar ahí”.

Nicola Porcella responde sobre "AFHS". Foto: Nicolaporcella12/Instagram

Nicola Porcella sí quiso participar en “AFHS”

En el mes de noviembre del 2021, se especulaba sobre el ingreso del excapitán de las ‘Cobras’ a la producción de América TV, e incluso, en el año 2016, Nicola Porcella no descartó su presencia en el programa reemplazando a Andrés Wiese.

“A quién no le gustaría, pero es muy difícil. Andrés tiene años. Hay que estudiar bastante y prepararse, uno puede lograr todo lo que se propone; sin embargo, se tiene que preparar”, afirmó.