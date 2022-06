“AFHS” justificará la ausencia de personajes queridos en la serie: “Haremos los duelos respectivos”

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” está a pocos días de estrenarse y las preguntas por parte de los fanáticos no se han hecho esperar. Por ello, la producción de la reconocida teleserie organizaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre el próximo lanzamiento.

Este viernes 17 de junio, reconocidos actores y miembros de la producción de “Al fondo hay sitio” se presentaron en el evento para conversar sobre sus personajes, sobre el desarrollo de la historia y demás. En esta línea, surgió una cuestión: ¿qué pasará con los personajes que dejaron huella como Grace, Fernanda, entre otros?.

¿Qué respondió la producción de “Al fondo hay sitio”?

El futuro de queridos personajes como ‘Grace’, ‘Fernanda’, ‘Nicolás’, etc., es de gran curiosidad para los fanáticos que siguen la historia desde sus inicios en América TV. Por ello, la respuesta estremeció a los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.

“Estamos justificando la ausencia de todas maneras, en el primer y segundo capítulo y también estamos haciendo los duelos respectivos. Estamos cumpliendo con personajes tan importantes, no podíamos pasar por alto”, dijo al iniciar Gigio Aranda.

“Cuando murió ‘Grace’ hace varios años, a nosotros se nos ocurrió desde el lado del guion dijimos: ‘¿Para qué la vamos a llorar?’. Murió Grace y al siguiente capítulo, luego de 8 meses, ya no había muerto Grace. El público nos achacó mucho eso. Cometimos uno de los crímenes más odiados en la televisión peruana, pero no hicimos el duelo”, continuó para contextualizar su respuesta.

Finalmente, el productor expresó que esta sensación no volvería a sentirse en los fanáticos: “No hicimos que se sintiera que hubo una pena por la partida de 'Grace' y nosotros aprendimos de esa lección. Ahora, los que no estén, tendrán su momento en el corazón del público. No podemos pasarlo por alto ni pasar la página tan fácilmente”.

El divertido spot de la nueva temporada de AFHS

El último 11 de junio, la producción de “Al fondo hay sitio” dio a conocer el video de lanzamiento para que los seguidores de la teleserie sepan qué esperar en sus pantallas en la fecha de estreno. En la publicación compartida por Magdyel Ugaz, actriz que da vida a ‘Teresita’, se puede ver a entrañables personajes como Francesca Maldini, quien está tomando desayuno y es invadida por la familia González.