Melissa Paredes muestra nuevos chats con los que asegura estaba separada del ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes demostró, una vez más, que estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada. La actriz se presentó en el programa “Amor y fuego” para contar su verdad sobre su separación del futbolista luego de que saliera a la luz su ampay con Anthony Aranda. Después de varios meses de su comentada separación, la exconductora estuvo frente a Rodrigo González.

En la edición del programa de espectáculos de Willax TV, este 16 de junio, la protagonista de “Ojitos hechiceros” dijo que está dispuesta a desenmascarar el ‘Gato Cuba’. En ese momento, ella toma su celular y se lo muestra al presentador para que revise los supuestos mensajes que mantuvo el deportista antes de las imágenes difundidas por Magaly Medina.

Actriz presenta nuevos mensajes con Rodrigo Cuba

Una de los comentarios del compañero de Gigi Mitre incomodó a Melissa Paredes, pues hizo mención de los mensajes que presentó en “Instarándula” con el que buscaba desmentir a su expareja, quien aseguró seguían en una relación cuando fue expuesta con el ‘Activador’.

A pesar de que la exchica reality confesó que ya no llevaba una vida de esposos con el ‘Gato’ Cuba, Rodrigo González dejó entrever que no cree en su versión, pues los mensajes no confirman nada de lo que ella dice. Además, los mensajes que leyó el popular ‘Peluchín’ eran de una amiga de la modelo y el futbolista. “Esto me marea, no me dice nada, no me cambia el concepto de nada”, expresó.

Melissa Paredes sabía que era perseguida por los ‘Urracos’

En otro de sus comentarios, Melissa Paredes aseguró que sus excompañeros de “América hoy” le advirtieron que el equipo de “Magaly TV, la firme” estaba persiguiéndola. “La producción de ‘América hoy’ me dijo: ‘Magaly te está siguiendo’. Esas dos semanas antes del ampay, yo dije: ‘¿por qué me está siguiendo?’. (...) Si no me lo crees (a Gigi Mitre), es tu problema. Es más, desde eso, Anthony y yo no nos vimos hasta noviembre”, acotó.