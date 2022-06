Rodrigo González no fue ajeno en opinar sobre los comentarios de Julia Gama en contra de Janick Maceta. Durante el programa “Amor y fuego” de este martes 14 de junio, el conductor cuestionó las palabras de la ex Miss Brasil, quien en una conversación con Laura Bozzo aseguró que no tuvo una buena relación con la peruana en su participación del Miss Universo 2020.

El popular ‘Peluchín’ expresó que la brasileña no fue muy clara con su mensaje, en el cual dejó entrever que, aunque fue amiga de todas las modelos, la ex Miss Perú era difícil de tratar.

“La señorita Laura (Bozzo) le pregunta: ‘¿A qué te refieres?’”, inició el presentador. “Pero dice que fue amiga de todas, se llevó bien con todas, pero con Janick Maceta no. No te puedes llevar bien con todo el mundo. No sería genuino” , señaló.

¿Qué dijo la modelo de Janick Maceta?

La ex Miss Brasil en conversación con Laura Bozzo le contó que la peruana fue una de las candidatas del Miss Universo 2020 muy difíciles de tratar, ya que no fue muy “nice” con las otras compañeras.

“Tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí. Era la única difícil de tratar, no fue muy nice (bonita) con nosotras. Fue la única con la que no hice amistad. Con todas las otras me llevé superbién”, indicó Gama.

Rodrigo González habla de Alessia Rovegno en el Miss Perú

Las cámaras de “Amor y fuego” abordaron a Alessia Rovegno; sin embargo, no quiso declarar para el programa de Willax TV.

Tras ello, Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron de la participación de la cantante en el Miss Perú 2022. Aseguraron que no estaría preparada para el certamen de belleza.

“Ella me sigue pareciendo la más linda de todas las que se han presentado para el certamen. Estamos hablando de un certamen de belleza (...). No es la más lista, pero sí la más bella”, acotó.