Jazmín Pinedo comete blooper tras asegurar que Luis Fonsi cantó con Selena: “Me equivoqué”

Qué vergüenza. Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros tuvieron de invitado a Luis Fonsi en el programa “+Espectáculos”. El puertorriqueño se encuentra en Lima para ofrecer su concierto en el Arena Perú, el cual forma parte de su gira “Noche perfecta”. Antes de su show programado para el 15 de junio, el intérprete de “Despacito” fue entrevistado por la exchica reality, quien tuvo un lapsus en vivo.

La popular ‘Chinita’ no puedo evitar su nerviosismo al tener en frente al boricua, ya que una de sus preguntas tuvo relación con las colaboraciones del cantante. Sin embargo, la influencer fue cuestionada luego de asegurar que el artista participó junto a Selena.

“Me gustaría que me comentes un poquito todos estos feats que has hecho con estas personas tan importantes, así como Daddy Yankee, Selena” , expresó la presentadora. De inmediato, el cantautor expresó su asombró y dijo: “¿Yo canté con Selena?” , a lo que ella reconoció su error: “Me equivoqué”, señaló.

Modelo apuesta cena a Jefferson Farfán

La modelo entrevistó a Jefferson Farfán previo al encuentro de Perú vs. Australia. Durante su conversación, Jazmín Pinedo confesó que la ‘Foquita’ es una persona “muy ocupada”. Tras ello, la conductora hizo una peculiar apuesta al deportista: el que logre adivinar los goles de la selección le deberá una cena al otro. “Que me cocines un plato rico, o sea, yo voy a terminar envenenada (risas). ¿Cómo conquistas a una chica si no sabes cocinar? Si es 2 a 1, tú me invitas a cenar a mí”, acotó.

Jazmín Pinedo buscó por más de 2 años a Jefferson Farfán

Después de haberle pedido en reiteradas ocasiones una entrevista al futbolista, Jazmín Pinedo contó emocionada que Jefferson Farfán aceptó conversar con ella. Al inicio de la presentación, la ‘Chinita’ preguntó: “Lo que me ha costado conseguir esta entrevista, ¿cuántos años voy pidiéndotela?”. “Dos años y medio, creo. Bien poquito. Una cosita de nada”, respondió el deportista.